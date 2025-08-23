Pixel 10, Pro und Pro XL: Wer wartet, wird ordentlich belohnt

Einige Monate Geduld können euch beim Kauf der neuen Pixel-10-Handys sehr viel Geld sparen.

Google hat eine neue Smartphone-Reihe vorgestellt: das Pixel 10, Pixel 10 Pro, das größere Pixel 10 Pro XL und ein neues Foldable, das Pixel 10 Pro Fold. Bis zu 1.899 Euro verlangt der US-Konzern zum Start. Doch die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Warten lohnt sich.

Preisverfall für Pixel-10-Smartphones erwartet

Die Prognose von Idealo für das Pixel 10 liest sich verlockend. Schon zwei Monate nach Marktstart könnte der Preis von 899 Euro um rund 130 Euro sinken. Nach drei Monaten liegt er voraussichtlich bei etwa 750 Euro, nach vier Monaten sogar unter 700 Euro – ein Minus von 22 Prozent. Wer noch länger wartet, dürfte nach knapp zehn Monaten erstmals unter der 600-Euro-Marke zuschlagen können.

Wenn ihr mit dem Kauf eines neuen Pixel-10-Handys wartet, werdet ihr belohnt. (© Idealo)

Beim Pixel 10 Pro fällt der Preisverfall zwar etwas weniger stark aus, bleibt aber attraktiv. Von den ursprünglichen 1.099 Euro könnte das Gerät schon nach acht Wochen auf unter 1.000 Euro fallen. Nach vier Monaten wird mit 880 Euro gerechnet – ein Rabatt von rund 20 Prozent. Spätestens nach einem halben Jahr ist die 800-Euro-Grenze in Reichweite, und kurz vor dem Pixel-11-Release im kommenden Jahr dürfte selbst die 700-Euro-Schwelle unterschritten werden.

Auch die XL-Variante dürfte ähnlich wie das normale Pro-Modelle schnell an Wert verlieren. Von 1.299 Euro zum Start geht es nach rund vier Monaten auf gut 1.050 Euro herunter – eine Ersparnis von fast 250 Euro. Nach einem halben Jahr könnte das erste Mal die 1.000-Euro-Grenze fallen. Wer bis Jahresende wartet, dürfte das XL sogar um die 900 Euro bekommen.

Pixel 10 Pro Fold mit stabilerer Preisprognose

Das Pixel 10 Pro Fold bleibt zwar ein Sonderfall, weil diese Geräte generell preisstabiler sind, doch selbst hier zeigt sich ein klarer Abwärtstrend. Vom Startpreis von 1.899 Euro geht es erst nach vier Monaten wahrscheinlich auf knapp 1.700 Euro herunter. Nach einem halben Jahr rückt die Marke von 1.500 Euro in Sichtweite, und wer fast ein Jahr Geduld mitbringt, könnte das Fold erstmals für unter 1.400 Euro kaufen (Quelle: Idealo).

Wie sich die Preise am Ende wirklich entwickeln, werden wir für euch beobachten und euch informieren, sobald die ersten Schnäppchen da sind.

