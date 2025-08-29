Pixel 10 Pro vs. Galaxy S25 vs. iPhone 16 Pro: Google zeigt Samsung und Apple, wie es richtig geht

Wenn euch Akkulaufzeit wichtig ist, müsst ihr das sehen.

Die Akkulaufzeit zählt zu den wichtigsten Aspekten, auf die ihr beim Kauf eines neuen Smartphones achten solltet. Ein Test des YouTubers Lovers of Tech zeigt jetzt, dass Googles Pixel 10 gegenüber Apple und Samsung die Nase vorne hat.

So schlagen sich Pixel 10 Pro, Galaxy S25 und iPhone 16 Pro im Akku-Test

Lovers of Tech vergleicht die Akkulaufzeit des Pixel 10 Pro mit der von Galaxy S25 und iPhone 16 Pro. Alle drei Smartphones starten mit gleicher Bildschirmhelligkeit, deaktiviertem WiFi und mit deaktiviertem Energiesparmodus. Der Sieger des Akku-Tests ist klar:

Pixel 10 Pro: 7 Stunden und 1 Minute Galaxy S25: 6 Stunden und 20 Minuten iPhone 16 Pro: 6 Stunden und 15 Minuten

Google schlägt damit Samsung um knapp 40 Minuten – Apple sogar um 45 Minuten. Das komplette Video könnt ihr euch hier ansehen:

Wie funktioniert der Akku-Test?

Lovers of Tech fühlt den Smartphones ordentlich auf den Zahn. Während des Tests lässt der YouTuber zunächst alle Geräte ein Video in 4K-Auflösung aufnehmen. Anschließend öffnet er X (früher Twitter), dann TikTok, Instagram Reels, YouTube und YouTube Music für jeweils eine Stunde.

Den Abschluss macht das Mobile-Game Subway Surfer, bei dem das iPhone 16 Pro und Galaxy S25 schließlich aufgeben. Lovers of Tech kann noch das anspruchsvollere Rennspiel Asphalt auf dem Pixel 10 Pro öffnen, doch es verabschiedet sich bereits im Ladebildschirm zum Hauptmenü.

Das Google Pixel 10 Pro kann im Akku-Vergleich punkten. Das spricht dafür, dass Googles Wechsel von Samsung zu TSMC als Chip-Produzent dem Endprodukt nicht geschadet, sondern sogar Vorteile gebracht hat. Wie lange euer Smartphone durchhält, hängt letztendlich aber davon ab, was ihr damit macht.