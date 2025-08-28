Pixel 10 Pro XL: Google scheitert gleich an drei Smartphones

Googles Pixel 10 Pro XL hat die Kamera-Krone deutlich verpasst.

Das neue Pixel 10 Pro XL ist Googles ambitioniertester Versuch, den Smartphone-Kamerathron zu erklimmen – doch im aktuellen Test von DxOMark muss sich das Gerät mit Platz 4 begnügen.

Google Pixel 10 Pro XL auf Platz 4

Trotz solider 163 Punkte landet das Pixel 10 Pro XL hinter drei Konkurrenten: dem Huawei Pura 80 Ultra (175 Punkte), dem Oppo Find X8 Ultra (169 Punkte) und dem Vivo X200 Ultra (167 Punkte). Damit ist Google der Sieg in dem so wichtigen Kameraranking nicht gelungen. Große Rivalen wie das Samsung Galaxy S25 Ultra oder das iPhone 16 Pro Max wurden dafür in die Tasche gesteckt.

Die Hardware des Pixel 10 Pro XL klingt beeindruckend: eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein 48-Megapixel-Ultraweitwinkel und ein 48-Megapixel-Teleobjektiv mit 5-fach optischem Zoom. Doch den entscheidenden Unterschied zum Vorgänger bringt Googles neuer Tensor G5. Er sorgt für eine bessere Rauschunterdrückung, schnellere Bildverarbeitung und smarte KI-Funktionen wie „Pro Res Zoom“ mit bis zu 100-facher Vergrößerung oder das Cloud-Feature „Video Boost“, das in Tests sogar 175 Punkte erreichte – wenn auch außerhalb der offiziellen Bewertung.

Im Alltag überzeugt das Pixel mit guter Belichtung, natürlicher Farbdarstellung und sehr verlässlichem Autofokus. Vor allem bei Tageslicht liefert es detailreiche Fotos und Videos, die sich sogar gegen Apples iPhone 16 Pro Max behaupten können. Besonders die Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Millimeter Brennweite fällt positiv auf.

Pixel 10 Pro XL zeigt auch Schwächen

Doch sobald die Bedingungen schwieriger werden, zeigen sich Schwächen: bei schwachem Licht sinkt die Detailtreue, und Videos kämpfen mit sichtbarem Rauschen. Auch das Mittelbereichs-Zoom zwischen 3x und 5x verliert an Schärfe, während Huawei und Oppo in diesem Bereich dominieren. Hinzu kommt eine nur durchschnittliche Stabilisierung, die beim Gehen leichte Wackler zulässt – hier ist Apple klar überlegen.

Trotz dieser Defizite bleibt das Pixel 10 Pro XL eine sehr starke Kamera-Wahl. Vor allem wer Googles KI-Features nutzen möchte – etwa den „Camera Coach“ für bessere Bildgestaltung oder das intelligente Entfernen von Objekten – bekommt ein vielseitiges Werkzeug. Dass Google aber erneut nicht an Huawei vorbeizieht, zeigt, wie hart umkämpft der Spitzenplatz ist.