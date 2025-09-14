Pixel 10 Pro XL im Test: Wegen dieser drei Neuerungen würde ich zum Google-Handy wechseln

Google hat mit dem Pixel 10 Pro XL ein neues High-End-Smartphone auf den Markt gebracht, das mit vielen Verbesserungen punkten möchte. Der Unterschied zum Pixel 9 Pro XL ist dabei relativ klein – bis auf drei in meinen Augen echte Neuerungen.

Google Pixel 10 Pro XL im Test: Fazit GIGA-Wertung: 8,4 /10 Google hat mit dem Pixel 10 Pro XL Modellpflege betrieben. Es gibt einige neue KI-Funktionen, einen neuen Chip, den man hier und da spürt, viel schnelleren Speicher und eine optimierte Kamera. Wirklich groß ist der Unterschied zum Pixel 9 Pro XL aber nicht. Wegen dieser drei Neuerungen würde ich trotzdem zuschlagen: Der verbaute Speicher ist viel schneller als bei alten Modellen. Das spürt ihr überall bei der Nutzung des Smartphones. Damit ist das Pixel 10 Pro XL zukunftssicherer – vorausgesetzt, der Akku macht nicht schlapp.

Pixelsnap ist ein Feature, das euch den Alltag überall erleichtert. Egal ob bei Halterungen, Zubehör oder kabellose Ladefunktion. Dieses Feature sollte in jedem Handy verbaut sein.

Der 100x-Zoom der Kamera schafft viel mehr Freiheiten bei Vergrößerungen. Er arbeitet ziemlich zuverlässig, denn die KI denkt das eigentlich unscharfe Bild zu Ende und produziert ein solides Bild. Diese drei Sachen machen das Pixel 10 Pro XL für mich aus. Ich nutze bisher das Pixel 9 Pro XL und würde allein dafür umsteigen, weil sie in meinem Alltag einen großen Unterschied machen. Für alle anderen lohnt sich der Umstieg auf das Pixel 10 Pro XL nur, wenn ihr von einem Pixel 6 oder 7 kommt. Insgesamt ist das Handy ein kleines und feines Upgrade im Vergleich zum Vorgänger. Der riesige Sprung, den viele mit dem neuen Tensor-Chip erwartet haben, ist das Handy aber nicht. Google Pixel 10 Pro XL (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2025 13:23 Uhr Vorteile: Tolles Display

Hochwertiges Gehäuse

Pixelsnap

Hohe Performance

Solide Kamera

Lange Akkulaufzeit

Saubere Software

Sieben Jahre Software-Updates

Nützliche KI-Funktionen Nachteile: Hoher Preis

Kamera teilweise inkonsistent

Schnellladefunktion enttäuscht

Design verfeinert

Google hat beim Pixel 9 Pro XL (Test) das Design komplett verändert und sich den iPhones angepasst. Beim Pixel 10 Pro XL wurde das Design weiter verfeinert. Das Smartphone fühlt sich noch hochwertiger und robuster an. Allein der glänzende Rahmen gefällt mir nicht. Da finde ich die matte Version vom Pixel 10 besser.

Google bleibt seiner Designlinie treu – spendiert dem Pixel 10 Pro XL aber eine schöne neue Farbe. (© GIGA)

Die Rückseite ist matt und das gesamte Handy liegt trotz der Größe und des Gewichts toll in der Hand. Dieses Mal haben wir die Version in Jade bekommen. Einem wunderschönen Hellgrün mit leicht goldenem Rahmen. Wer auffallen möchte, greift genau zu dieser Version. Google bietet das Handy optional auch in dezenteren Farben an.

Im Video zeigen wir euch die Pixel-10-Serie im Detail:

Unsichtbares Pixelsnap

Pixelsnap-Zubehör wird die MagSafe ohne Hülle magnetisch am Pixel 10 Pro XL gehalten. (© Severin Pick / GIGA)

Die Rückseite des Pixel 10 Pro XL wirkt im Vergleich zum Vorgänger so gut wie unverändert. Dabei verbirgt sich dort mit Pixelsnap eine MagSafe-Alternative. Die Magneten sind im Gehäuse verbaut und ihr könnt Zubehör direkt magnetisch befestigen.

Das ist für mich eines der größten Highlights des Smartphones. Ich hatte das Feature beim Pixel 9 Pro XL mit einer Hülle nachgerüstet und mich im Alltag sehr daran gewöhnt.

Ihr benötigt für Pixelsnap auch kein neues Zubehör. Alles von MagSafe funktioniert. Wollt ihr beim Laden mehr herausholen, könnt ihr Qi2-Ladegeräte nutzen. Dann sind kabellos statt 15 bis zu 25 Watt möglich.

Display noch etwas heller

Das Display lässt sich hervorragend ablesen. (© GIGA)

Schon die bis zu 3.000 Nits beim Pixel 9 Pro XL haben mich im Sommer begeistert. Beim Mountainbiken in Italien konnte ich das Display perfekt ablesen, trotz direkter Sonneneinstrahlung. Das Pixel 10 Pro XL ist mit bis zu 3.300 Nits noch ein Stück heller.

Gemerkt habe ich das im Alltag aber nicht so wirklich. Es ist und war schon sehr hell. Was bei Pixel-Handys zu Beginn immer passiert: Die Helligkeitsregelung fällt konservativ und relativ dunkel aus. Nach zwei Wochen hat das Handy aber gecheckt, dass ich es etwas heller mag und passt sich an.

Ablesbarkeit, Schärfe und Farben wirken sehr toll. Gewünscht hätte ich mir höchstens noch eine Entspiegelung wie beim Samsung Galaxy S25 Ultra (Test). Damit könnte Google beim Pixel 10 Pro XL sicher noch etwas herausholen.

Der im Display integrierte Fingerabdruckscanner macht keine Probleme. Die Ultraschalllösung hat sich bewährt. Das war bei früheren Pixel-Handys noch ein Problem.

Performance spürbar verbessert

Man spürt die höhere Performance und den schnelleren Speicher im direkten Vergleich überall. (© GIGA)

Im Alltag nutze ich das Pixel 9 Pro XL seit dem Verkaufsstart und habe mit der Zeit gemerkt, dass das Handy doch hin und wieder an sein Limit kommt. Beim Pixel 10 Pro XL spürt man, dass Google einerseits einen neuen Chip verwendet und besonders den neuen, schnelleren Speicher.

Im Alltag macht sich das fast überall bemerkbar. Wo das Pixel 9 Pro XL noch etwas Bedenkzeit brauchte, ist die neue Generation sofort da. Als ich viele Fotos gelöscht habe, hat das viel schneller auf dem Pixel 10 Pro XL funktioniert als auf dem alten Modell.

Auch die Bearbeitung von Fotos, das Öffnen von Apps oder allgemein die Bedienung sind überall etwas schneller. Das erste Software-Update von August auf September hat auch unglaublich schnell funktioniert. Der neue Speicher macht dann tatsächlich einen riesigen Unterschied – den man aber vermutlich nur im direkten Vergleich merkt.

Betrachtet man nur die Benchmarks, dann hängt Google der Konkurrenz weiter hinterher. Im Alltag ist der Performance-Zuwachs aber überall zu spüren. Es bleibt zu hoffen, dass das auch in den kommenden Monaten so bleibt.

Android 16 im Auslieferungszustand

Dieses Mal liefert Google das neueste Pixel-Handy mit der neuesten Android-Version aus. (© GIGA)

Während Google Android 15 beim Pixel 9 Pro XL noch nachliefern musste, war Android 16 auf dem Pixel 10 Pro XL vorinstalliert. Optisch hat sich einiges verändert. Ihr bekommt noch größere Buttons, eine etwas verspieltere Schriftart und einige neue Funktionen.

Die Oberfläche lässt sich noch individueller an die eigenen Bedürfnisse anpassen und ihr habt generell einfach viel mehr Möglichkeiten. Ich persönlich bin da nicht der größte Fan. Mir sind zurückhaltende Farben und eine gut lesbare Schriftart wichtig. Die könnt ihr euch einstellen.

Generell lief Android 16 im Testzeitraum ohne Probleme. Ich hatte keine Abstürze oder Schwierigkeiten mit Google-Apps.

Wichtige Verbesserung bei der Kamera

Die Kamera hat ein wichtiges Upgrade erhalten. (© GIGA)

Grundsätzlich arbeitet die Kamera des Pixel 10 Pro XL ohne für mich erkennbare Unterschiede zum Pixel 9 Pro XL. Der neue Chip und der schnellere Speicher sorgen nur dafür, dass die Bildverarbeitung flotter passiert.

Die Bildqualität kann sich wirklich sehen lassen – die war aber noch nie ein Problem. Bei Videos finde ich immer noch, dass Apple und Samsung einen besseren Job machen, was die Stabilität und Flüssigkeit angeht. Hier muss Google endlich nachlegen.

Mein persönliches Highlight ist der 100x-Zoom. Bisher waren beim Pixel 9 Pro XL bis zu 30x möglich. Das war für mich in vielen Situationen einfach zu wenig. Mir fehlte die Möglichkeit, noch näher heranzuzoomen. Ein Beispiel:

Leichter Zoom am See. (© GIGA)

Maximaler 100x-Pro-Resolution-Zoom. (© GIGA)

Das geht mit dem Pixel 10 Pro XL und ich liebe es – auch wenn das Ergebnis nicht immer perfekt ist.

Mein Kollege Severin hat das Feature auch ausprobiert:

Nachfolgend einige Fotos, die ich mit dem Pixel 10 Pro XL im Alltag gemacht habe:

© GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA

Ich bin mit der Kamera also grundsätzlich zufrieden, auch wenn ich hier und da wie beim Pixel 9 Pro XL bei einigen Motiven eine Inkonsistenz bemerkt habe. Die Ergebnisse unterscheiden sich teilweise also etwas. Da ist das iPhone deutlich konsistenter.

Neue KI-Funktionen

Wie bei jeder neuen Pixel-Generation spendiert Google auch dem Pixel 10 Pro XL neue Features:

Alle neuen KI-Features vom Google Pixel 10 Pro XL. (© GIGA)

Der Kamera-Coach hilft euch dabei, das Motiv optimal zu fotografieren. Ich habe die Funktion einige Male genutzt, würde es im Alltag aber nicht mehr machen. Man bekommt dort, so habe ich es erlebt, eher Basis-Tipps, die jeder kennen sollte. Es dauert auch einfach zu lang und oft ist das Motiv dann weg, wenn es sich bewegt.

Der Dolmetscher kann Anrufe in andere Sprachen übersetzen. Für Pixel-Handys ist das neu, Samsung bietet das aber schon seit dem Galaxy S24 an. Google imitiert dabei eure Stimme, sodass sich das Gespräch natürlicher anhören soll. Für jede Sprache gibt es Sprachpakete, die ihr herunterladen müsst, damit das Feature funktioniert.

Diese Sprachen werden aktuell vom Dolmetscher unterstützt. (© GIGA)

Dann gibt es noch einige andere Neuerungen und Verbesserungen, die für einige interessant sein könnten. Beispielsweise könnt ihr in der Rekorder-App Musik erstellen oder das NotebookLM zum Lernen und Arbeiten verwenden. Der große Wurf war es im Hinblick auf die KI in meinen Augen dieses Mal nicht.

Durch den neuen Chip und den schnelleren Speicher laufen die alten Features flüssiger und das empfinde ich als größere und wichtigere Verbesserung.

Akku und Ladezeit

Das Pixel 10 Pro XL hält den ganzen Tag durch. (© GIGA)

Die Akkulaufzeit des Pixel 10 Pro XL hat sich trotz des etwas größeren 5.200-mAh-Akku im Vergleich zum Vorgänger mit 5.060-mAh-Akku kaum verändert. Ich komme weiterhin locker durch den Tag und habe am Abend noch einen großzügigen Puffer. Bei wenig Nutzung sind es auch zwei Tage, weil der Energieverbrauch im Ruhezustand so niedrig ist.

Sowohl beim Pixel 10 Pro XL (links) als auch beim Pixel 9 Pro XL (rechts) habe ich die 45 Watt Ladeleistung nie gesehen. (© GIGA)

Das Pixel 10 Pro XL lädt mit bis zu 45 Watt – tatsächlich habe ich mit maximal 25 Watt an einem normalen Netzteil und mit maximal 35 Watt an einem PPS-Ladegerät geladen. Beide können eigentlich 65 Watt. Die Ladezeit liegt damit bei fast 1,5 Stunden. Die ersten 70 Prozent erreicht das Smartphone dabei in etwa 30 Minuten. Danach sinkt die Ladeleistung rapide. Da hätte ich mir ehrlicherweise etwas mehr erwartet.

Was mir etwas Sorgen macht, ist die Tatsache, dass Google den Akku bei den Pixel-10-Geräten schon nach 200 Ladezyklen drosselt. Die Laufzeit könnte mit der Zeit sinken und die Ladezeit steigen. In der Preisklasse eine unschöne Blackbox, die man sich da kauft.

Google Pixel 10 Pro XL (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2025 13:23 Uhr

Wertung im Detail

Kategorie Wertung (max. 10) Nachhaltigkeit 9 Verarbeitung, Haptik und Design 9 Display 9 Kameras 8 Software 8 Performance 9 Telefonie und Audio 8 Speicher 8 Akku und Alltag 8 Gesamt 8.4

