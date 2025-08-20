Pixel 10, Pro, XL und Fold: Googles neue Smartphone-Generation im Hands-on-Video

Wir zeigen euch die neue Pixel-10-Reihe im Detail.

Die Pixel-10-Serie ist da. Mit dabei sind viel KI, große Displays und ein Falt-Modell, das auf Langlebigkeit setzt. In unserem Hands-on-Video zeigen wir alle Highlights im Detail.

Google stellt Pixel-10-Serie vor

Mit dem Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL und 10 Pro Fold will Google zeigen, was Android-Smartphones mit KI alles können. Die neuen Handys sollen nicht nur reagieren, sondern aktiv unterstützen, beispielsweise mit Vorschlägen und Kontexthinweisen. Dazu gibt es ein Versprechen, das in der Branche immer noch selten ist: sieben Jahre Updates für alle Modelle.

Das Standardmodell Pixel 10 bietet ein vertrautes Ausstattungspaket mit 5-fach optischem Zoom, Displayhelligkeiten von bis zu 3.000 Nits und einem bewährten Triple-Kamera-Setup. Mit „Pixel Snap” führt Google zudem eine eigene Zubehörschnittstelle ein, die mit MagSafe kompatibel ist.

Das Pixel 10 Pro und das Pixel 10 Pro XL verfügen über einen verbesserten optischen Bildstabilisator, einen 10-fachen optischen und einen 100-fachen digitalen Zoom mit KI-Unterstützung sowie eine neue Selfie-Kamera, die laut Google gleich neue Maßstäbe im Mobilbereich setzen soll. Das XL-Modell bietet zusätzlich ein helleres Display, eine effizientere Energieverwaltung und eine schnellere Ladeleistung.

Das faltbare Pixel 10 Pro Fold richtet sich an Nutzer mit höheren Anforderungen an Displayfläche und Flexibilität. Google verspricht ein robusteres Scharnier als beim Vorgängermodell sowie eine Akkukapazität von über 5.000 mAh.

Google Pixel 10 ab 899 Euro

Das Pixel 10 ist ab 899 Euro erhältlich, das Pixel 10 Pro ab 1.099 Euro. Wer mehr Display und Speicher möchte, greift zum Pixel 10 Pro XL ab 1.299 Euro. Das Pixel 10 Pro Fold kostet mindestens 1.899 Euro und kann je nach Konfiguration bis zu 1 TB Speicher bieten.