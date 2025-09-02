Pixel 10a: Bezahlbares Google-Handy wird zu großem Kompromiss

Google soll an den falschen Stellen des Pixel 10a sparen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit dem Pixel 10a will Google auch 2026 wieder ein solides Mittelklasse-Smartphone anbieten. Erste Leaks zeichnen aber ein Bild, das Fans enttäuschen dürfte. Denn viele der spannenden Neuerungen aus der Pixel-10-Reihe fehlen – stattdessen setzt Google auf altbekannte Hardware.

Anzeige

Google Pixel 10a mit älterer Hardware erwartet

Im Inneren des Pixel 10a soll nicht der neue Tensor G5 arbeiten, sondern der ältere Tensor G4, den man schon aus der Pixel-9-Serie kennt. Damit bleibt auch das neue KI-Feature „Magic Cue“ außen vor. Dieses Tool sollte eigentlich smarte Unterstützung bei Anrufen und Chats liefern – für viele ein zentrales Verkaufsargument der Pixel-10-Geräte.

Auch beim Speicher und der Kamera gibt es Abstriche. Während die regulären Pixel-10-Modelle zum Großteil auf UFS 4.0 setzen, muss das Pixel 10a in allen Speichergrößen mit dem langsameren UFS 3.1 auskommen. Zudem verzichtet Google trotz Trends im Markt auf eine Tele-Linse und beschränkt sich auf ein Standard-Dual-Kamera-Setup wie beim Vorgänger. Immerhin soll das Display mit bis zu 2.200 Nits heller leuchten als beim Pixel 9a.

Preis soll attraktiv bleiben

Preislich soll sich das Pixel 10a erneut im Bereich von rund 550 Euro bewegen. Doch hier beginnt das Dilemma: Bis dahin könnten gebrauchte oder rabattierte Pixel-9-Modelle ähnlich viel kosten – und mit identischer oder sogar besserer Ausstattung attraktiver wirken.

Anzeige

Für Google bleibt also die Frage, ob ein nur leicht verbessertes Pixel 9a im Jahr 2026 noch Käufer überzeugen kann. Denn während Konkurrenten in der Mittelklasse längst auf schnellere Speicherstandards und KI-Features setzen, droht das Pixel 10a wie ein Gerät von gestern zu wirken – obwohl Google in den letzten Jahren mit Fortschritt geglänzt hat (Quelle: fonearena).

Interessant wird das Pixel 10a erst mit der Zeit, wenn die unverbindliche Preisempfehlung deutlich fällt. Dann könnte es eine gute Alternative zum Galaxy A56 und anderen Mittelklasse-Smartphones werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.