Pixel 11: Google lässt Fans jetzt schon ran

Pixel-Superfans dürfen das neue Google-Handy vorab testen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google lässt ausgewählte Fans ein neues Pixel-Modell noch während der Entwicklung ausprobieren. Das „Trusted Tester Program“ richtet sich an Mitglieder der offiziellen Superfans-Gruppe. Ein solcher Schritt ist selbst für Google ungewöhnlich.

Anzeige

Google: Geheime Pixel-Tests mit echten Fans

Google hat seine aktivsten Anhänger eingeladen, sich für ein neues Programm zu bewerben. Wer dazugehört, soll nicht nur beweisen, wie gut er die Pixel-Reihe kennt, sondern am besten gleich auch neue Ideen liefern, wie die Smartphones des Konzerns noch besser werden können.

Die Teilnahme ist auf 15 Personen beschränkt. Wer genommen wird, muss strikte Regeln einhalten: absolute Verschwiegenheit, keine Fotos, keine Infos nach außen. Die Handys kommen in speziellen Hüllen bei den Superfans an, damit niemand erkennt, worum es sich genau handelt.

Solche Tests laufen bei anderen Herstellern meist intern ab. Dass Google nun Pixel-Smartphones an Fans herausgibt, ist ziemlich ungewöhnlich. Laut internen Dokumenten handelt es sich um ein Modell, das sich noch in der Entwicklung befindet. Wahrscheinlich ist damit das Pixel 11 gemeint, das 2026 auf den Markt kommen soll (Quelle: Bloomberg).

Pixel-Leaks: Google holt sich Kontrolle zurück

Fast jedes Pixel-Modell der letzten Jahre ist lange vor der offiziellen Vorstellung geleakt. Bilder, Videos und Hardware-Eigeschaften tauchten vorab im Netz auf. Google reagierte darauf zuletzt mit immer früheren Ankündigungen und eigenen Leaks.

Anzeige

Die Fan-Tester des Pixel 11 dürfen dabei aber nicht einfach loslegen. Erst nach einer Auswahlrunde und mit unterschriebenen Verschwiegensheits-Verträgen geht es los. Wann genau Google die Testgeräte verschickt, ist nicht bekannt. Der Konzern selbst hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.