Pixel 8 Pro: Eine Funktion habe ich in zwei Jahren nie genutzt, obwohl sie echt praktisch ist

Dabei dachte ich damals noch, dass ich sie ständig nutzen werde.

Seit knapp zwei Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Pixel 8 Pro (Test) – und ich bin immer noch rundum zufrieden mit dem Google-Smartphone. Vor allem die Möglichkeit, mein Handy zu einer kabellosen Powerbank via Reverse Charging zu verwandeln, um damit meine Kopfhörer oder andere Handys zu laden, klang damals verdammt nützlich. Genutzt habe ich das Feature seitdem jedoch kein einziges Mal.

Google gibt Reverse Charging beim Pixel 10 den Laufpass

Wieso mir das erst jetzt auffällt? Google hat verlauten lassen, dass das Pixel 10 diese „Akku teilen“-Funktion nicht mehr unterstützen wird, aufgrund von Hardware-Limitierungen, die durch den Einbau von Pixelsnap entstehen.

Und ich muss zugeben: Auch wenn ich die Funktion in all der Zeit nicht im Einsatz hatte, würde ich persönlich nicht darauf verzichten wollen. Die Möglichkeit zu haben, meinen Freunden in einem kleinen Handyakku-Notfall unter die Arme zu greifen und ihnen ein klein wenig Strom zu schenken, klingt für mich auch heute noch verdammt praktisch – auch wenn der Vorgang mit 5 Watt recht langsam vonstattengeht.

In vielen Situationen, in denen ich länger unterwegs bin, habe ich stattdessen eine richtige Powerbank (bei Amazon anschauen) dabei, die ich dann verleihen kann.

Temperatur-Sensor – auch praktisch, aber fast nie genutzt

Beim im Pixel 8 Pro verbauten Temperatur-Sensor denke ich ähnlich. In den ersten paar Tagen habe ich das Feature ständig genutzt – als reines Gimmick. Seitdem die anfängliche Begeisterung abgeklungen ist, fristet die App jedoch nur noch ein reines Schattendasein auf meinem Handy.

Aber auch da gilt: Komplett darauf verzichten, will ich nicht. Manchmal ist das Feature doch ganz praktisch, um schnell herauszufinden, ob die Milch kurz vorm Kochen ist, ich im Hochsommer Spiegeleier auf meinem Fensterbrett braten kann, oder ob ich mir mein Fieber nur einbilde und doch nur eine Männergrippe habe.