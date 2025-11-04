Pixel 9 und 10: Google-Handys haben seit Monaten ein Problem, das nicht gelöst wird

Ein kleiner Knopf sorgt bei den aktuellen Pixel-Smartphones für großen Ärger.

Seit Monaten berichten Besitzer der Pixel-9- und Pixel-10-Reihe von einem nervigen Fehler, der das Telefonieren erschwert. Der Lautsprecher-Button in der Google-Phone-App reagiert entweder stark verzögert oder gar nicht. Wer beim Anruf also schnell auf Freisprechen schalten will, erlebt mitunter, dass nichts passiert.

Google-Smartphones mit Reaktionsproblemen

Die ersten Meldungen tauchten bereits im Mai 2025 auf, zunächst von Pixel-9-Nutzern. Inzwischen hat sich das Problem auf die neue Pixel-10-Serie ausgeweitet – also auf Googles aktuelle Flaggschiffe. Besonders frustrierend: Der Bug steckt nicht in der Hardware, sondern offenbar in der neuesten Version der Google-Phone-App selbst. Nutzer vermuten, dass das überarbeitete Design-Update der App das Problem ausgelöst hat.

Was die Community enttäuscht: Google hat offiziell bestätigt, dass es keine Korrektur geben wird. Auf dem „Android Issue Tracker“, wo Probleme gemeldet werden, veröffentlichte das Unternehmen am 19. Oktober 2025 den Status „Won’t Fix (Infeasible)“ – also „wird nicht behoben“. Begründung: Es lägen nicht genügend verwertbare Informationen vor, um das Problem zu lösen.

Google gibt Tipps

Wer betroffen ist, hat laut Google zwei Optionen: Entweder man nutzt den Lautsprecher-Button im Benachrichtigungsfeld, der weiterhin funktioniert, oder man kehrt zu einer älteren Version der Google-Phone-App zurück. Einige Nutzer berichten, dass diese Methode tatsächlich hilft – wenn auch nur als Workaround.

Viele sehen in Googles Entscheidung ein schlechtes Zeichen für die Update-Politik des Konzerns. Immer wieder geraten Pixel-Geräte in die Schlagzeilen, weil neue Software-Versionen unerwartete Fehler bringen. Auch diesmal wünschen sich viele Nutzer, Google möge den Fall bei genügend neuen Meldungen noch einmal prüfen. Bis dahin bleibt der defekte Button ein kleines, aber hartnäckiges Ärgernis – auf den teuersten Smartphones, die Google je gebaut hat (Quelle: AndroidAuthority).

Displayschutz sorgt für Probleme Mir persönlich ist die schlechte Reaktion des Displays beim Pixel 10 Pro XL nach dem Auftragen eines Panzerglases aufgefallen. Sowohl der Fingerabdrucksensor als auch das Display reagieren in einigen Regionen deutlich schlechter. Sobald ich das Panzerglas entferne, ist das Problem weg. Peter Hryciuk

