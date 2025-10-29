Pixel-Alternative: Dieses Google-Handy werdet ihr nie kaufen können

Bastel-Handy von Google taucht wieder einmal auf.

Google wollte mit Project Ara alles anders machen: ein Smartphone, das ihr euch selbst zusammenbaut. Statt jedes Jahr ein neues Modell zu kaufen, hättet ihr Elemente wie Kamera, Akku oder Lautsprecher, austauschen können, wenn euch der Sinn nach einem Upgrade steht. TikTok-Nutzer Racoondetectionsquad lässt euch jetzt noch einen letzten Blick auf das ungewöhnliche Handy werfen.

So sieht das modulares Google-Handy aus

Auf seinem Kanal zeigt er einen Prototypen, bei dem Kamera-, Akku- und Lautsprecher-Module einfach herausgeklickt und ersetzt werden können. Das Gerät wirkt fast futuristischer als die aktuellen Pixel-Modelle, obwohl sie technisch aus einer anderen Ära stammen (alle Bilder auf TikTok ansehen).

Alternative Google-Handy. (© racoondetectionsquad)

Im Video zeigt er auch, wie die Module des Handys entfernt werden. Dabei kommt die Nadel zum Einsatz, mit der ihr auch das Fach für die SIM-Karte öffnet. Schon im Video sieht der Prozess sehr hakelig aus, aber es handelt es sich ja auch um einen Prototypen.

Google Pixel statt Google Ara

Das Ziel von Project Ara war einfach: Smartphones sollten modular und reparierbar werden. Statt Wegwerfgeräte sollte es Baukästen geben. Das hätte Elektroschrott reduziert und dazu geführt, dass ihr euch nicht immer ein komplett neues Handy kaufen müsst, sondern das bestehende Gerät mit günstigeren Einzelteilen upgraden könnt.

Im Jahr 2014 hatte Google noch einen Prototyp vorgestellt, der allerdings schon nicht reibungslos lief. Zwei Jahre später zog der Konzern dann endgültig den Schlussstrich und Project Ara landete auf dem Google-Friedhof, wo es voraussichtlich auch für immer bleiben wird.

Inzwischen konzentriert sich Google auf die Pixel-Reihe, die ganz ohne austauschbare Module auskommt. Wenn ihr die neueste Technik wollt, müsst ihr dafür dann zum Pixel 10 Pro XL (zum GIGA-Test) upgraden. Immerhin geht Google zumindest im Hinblick auf Reparaturfreundlichkeit in die richtige Richtung.