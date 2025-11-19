Pixel-Handys: Wenn der Chef nach einem Update plötzlich mitlesen kann

Dank eines neuen Google-Features könnte euer Chef plötzlich mehr Einblick in eure Chats haben, als euch lieb sein dürfte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein neues Feature für Pixel-Smartphones lässt gerade viele Android-Nutzer aufhorchen: Google hat eine sogenannte „RCS-Archivierung“ eingeführt, die es Arbeitgebern ermöglicht, sämtliche RCS-Nachrichten auf dienstlich verwalteten Geräten mitzulesen – trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das klingt nach einem Widerspruch, ist aber technisch möglich, weil die Archivierung direkt auf dem Gerät selbst greift.

Anzeige

Chefs könnten private Nachrichten auf Pixel-Handys lesen

Laut Google soll Unternehmen damit geholfen werden, gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und Compliance-Vorgaben nachzukommen. Doch für Beschäftigte bedeutet das: Wer ein vom Arbeitgeber verwaltetes Pixel-Handy nutzt, muss künftig damit rechnen, dass Chats in Google Messages archiviert und eingesehen werden können.

Das Ganze geschieht nicht heimlich. Sobald die Archivierung aktiviert ist, zeigt das Smartphone eine klare Benachrichtigung an. Außerdem können nur genehmigte Archivierungs-Apps wie Celltrust, Smarsh oder 3rd Eye auf die Nachrichten zugreifen. Trotzdem: Die Grenze zwischen Arbeit und Privatem verschwimmt. Denn viele Angestellte nutzen ihr Dienstgerät auch privat – und genau hier wird es heikel.

Die Verschlüsselung selbst bleibt beim Versand zwischen Geräten aktiv, doch auf dem Pixel-Handy sind die Nachrichten für das Archivierungssystem lesbar. So können Arbeitgeber nicht nur Nachrichten speichern, sondern auch sehen, wann etwas gesendet, bearbeitet oder gelöscht wurde.

Vermeiden lässt sich der Zugriff nur, wenn ihr RCS und Google Messages nicht verwendet. Oder ihr trennt berufliche und private Kommunikation komplett, indem ihr zwei unterschiedliche Smartphones nutzt.

Anzeige

Laut Google nur für bestimmte Branchen wichtig

Google betont, dass diese Funktion vor allem für Branchen gedacht ist, die strengen Dokumentationspflichten unterliegen. Dazu gehören etwa Finanzdienstleister, Kanzleien oder öffentliche Einrichtungen (Quelle: AndroidAuthority)

Der Rollout startet zunächst auf Pixel-Geräten, weitere Android-Smartphones könnten folgen. Schon jetzt kündigen Software-Anbieter an, ihre Archivierungslösungen anzupassen. Spätestens 2026 dürfte das System also breit verfügbar sein und damit zur neuen Normalität im Arbeitsalltag gehören.