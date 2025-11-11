Pixel Watch 3 im Preisverfall: Google mit LTE zum Schnäppchenpreis erhältlich

Google hat die Pixel Watch 3 erst im September 2024 auf den Markt gebracht. Seitdem ist der Preis massiv gesunken.
Google Pixel Watch 3 im Preisverfall
Google bietet die Pixel Watch 3 erstmals in zwei Größen an. Ihr könnt zwischen einem Modell mit 41 mm und 45 mm wählen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro und 449 Euro für die WLAN-Versionen. Für LTE fallen jeweils 100 Euro mehr an. Doch das war einmal, denn ihr bekommt die Pixel Watch 3 mit 45 mm und LTE für nur noch 269 Euro:
Die kleinere Version ohne LTE ist sogar teurer:
Damit ist die Pixel Watch 3 in Preisregionen angekommen, wo man sagen kann, dass der Preis angemessen ist. Besonders beim 45-mm-Modell mit LTE. Da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt. Wer nicht die Pixel Watch 4 (Test) haben möchte, der kann hier ohne große Bedenken zugreifen und bekommt eine hervorragende Smartwatch zum attraktiven Preis, die durch das LTE-Modem sogar ohne Smartphone funktioniert.
Lohnt sich der Kauf der Pixel Watch 3?
Ich habe die Pixel Watch 1 (Test), Watch 2 (Test) und Watch 3 (45 mm) jeweils seit dem Marktstart bis zur nächsten Generation getragen. Die Entwicklung bewegt sich in jedem Fall in die richtige Richtung. Die Pixel Watch 3 ist die bisher beste Smartwatch von Google und besonders das größere 45-mm-Modell sorgt für eine bessere Ablesbarkeit. Schade finde ich nur, dass ihr weiterhin ein Fitbit-Abo braucht, wenn ihr das volle Potenzial der Smartwatch ausschöpfen wollt.
Wenn ihr sowieso schon ein Pixel-Handy habt und im Ökosystem bleiben wollt, dann empfehle ich euch die Pixel Watch 3 mit 45 mm. Dort ist die Akkulaufzeit etwas besser und ihr könnt das Display beim Sport einfacher ablesen. Habt ihr ein Samsung-Handy, dann solltet ihr lieber zu einer Galaxy Watch greifen.
Im Video stellen wir euch die Pixel Watch 3 vor: