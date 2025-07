Pixel Watch 4: Google lernt es einfach nicht

Google hält am größten Nachteil auch bei der Pixel Watch 4 fest.

Google verändert das Laden seiner nächsten Smartwatch – allerdings nicht so, wie es sich die Fans erhofft haben. Statt auf kabelloses Laden zu setzen, verlegt das Unternehmen bei der Pixel Watch 4 die Ladekontakte kurzerhand an die Seite der Uhr. Das bedeutet: Alle bisherigen Ladegeräte werden unbrauchbar und ihr könnt weiterhin nicht kabellos laden.

Google legt die Pixel Watch 4 auf die Seite

Google hat laut eines neuen Leaks das Ladedock für die Pixel Watch 4 komplett neu gestaltet. Die Smartwatch soll künftig auf der Seite liegen. Das Unternehmen verspricht sich dadurch eine bessere Übersicht über den Batteriestand – besonders beim Laden neben dem Bett.

So soll die neue Ladelösung bei der Pixel Watch 4 aussehen. (© AndroidHeadlines)

Die Änderung wirft jedoch Fragen auf: Während so gut wie alle anderen Hersteller auf eine kabellose Ladelösung setzen, sodass man die Uhr auf einer kabellosen Ladestation oder im Notfall über Reverse Charging mit dem Smartphone laden kann, hält Google an eigenen Lösungen mit Kontaktpins fest, die nie wirklich gut waren. Deswegen wurden sie in den letzten Jahren immer wieder verändert.

Es bleibt also auch bei der Pixel Watch 4 dabei, dass ihr das Ladegerät der Smartwatch immer und überall dabei haben müsst, wenn ihr etwas länger unterwegs seid. Ansonsten könnt ihr die Uhr überhaupt nicht aufladen (Quelle: AndroidHeadlines).

Pixel Watch 4 soll sich reparieren lassen

Immerhin gibt es auch positive Nachrichten: Die Pixel Watch 4 soll erstmals reparierbar sein – ein längst überfälliger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die letzten drei Generationen konnten bei einem Defekt gar nicht repariert werden und mussten immer komplett ausgetauscht werden. Zudem soll der Akku etwas größer werden.

Ob das den Frust über die erneut fehlende kabellose Ladefunktion ausgleichen kann, bleibt abzuwarten. Samsung und Apple führen den Markt der Smartwatches an. Google wäre also gut bedient, die offensichtlichen Nachteile der eigenen Smartwatch zu beheben.

Will Google keinen Erfolg? Ich trage die Pixel-Uhren seit der ersten Generation, bis eine neue Version erscheint, und bin in erster Linie von der runden Form begeistert. Die Smartwatch liegt sehr angenehm am Handgelenk und trägt nicht zu sehr auf. Ich frage mich aber langsam, ob Google überhaupt Erfolg mit den Pixel-Uhren haben möchte. Die Nachteile sind seit Jahren bekannt und sollten endlich angegangen werden. Peter Hryciuk

