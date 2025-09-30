Pixel Watch: Google wird brandneue Funktion der Apple Watch direkt übernehmen

Google will aus der Pixel Watch ein Frühwarnsystem machen.

Google bereitet eine neue Funktion für die Pixel Watch vor, die für Millionen Nutzer relevant sein könnte: Das Wearable soll künftig Anzeichen von Bluthochdruck erkennen können. Entdeckt wurde die geplante Funktion in Version 4.53 der Fitbit-App für Android, die auf eine sogenannte „Fitbit Hypertension Study“ verweist.

Google möchte Bluthochdruck mit Pixel Watch erkennen

Wer an der Studie teilnehmen will, muss zunächst zustimmen und einen Fragebogen ausfüllen. Danach sammelt die Uhr im Alltag Sensordaten, die Hinweise auf Hypertonie geben sollen. Bei einigen Teilnehmern wird zusätzlich ein klassischer 24-Stunden-Blutdruckmonitor eingesetzt. Für den Aufwand erhalten sie 50 US-Dollar – allerdings warnt Google auch, dass die zusätzliche Datenerhebung die Akkulaufzeit der Pixel Watch stärker beanspruchen könnte.

Ganz neu ist die Idee nicht: Apple hat bereits mit den Watch-Modellen 9, 10 und 11 Hypertonie-Benachrichtigungen eingeführt. Diese zeigen zwar keine genauen Blutdruckwerte an, identifizieren aber über einen Zeitraum von 30 Tagen Muster, die auf Bluthochdruck hindeuten könnten. Grundlage ist der optische Herzfrequenzsensor, der zusammen mit einem Algorithmus die Reaktion der Blutgefäße auf Herzschläge analysiert. Apple hatte zuvor eine riesige Studie mit über 100.000 Teilnehmern durchgeführt, um die Funktion zu validieren.

Google hat ähnliche Pläne

Google setzt nun offenbar auf ein ähnliches Verfahren. Wichtig: Für die neue Funktion wird vermutlich nicht zwingend das neueste Pixel-Watch-Modell nötig sein, da die zugrunde liegenden Sensoren schon länger verbaut sind. Der Schritt zeigt, wie ernst der Konzern seine Ambitionen im Gesundheitsbereich nimmt. Die große Frage wird nur sein, ob das Feature kostenlos angeboten wird oder hinter der Fitbit-Premium-Paywall verschwindet (Quelle: 9to5Google).

Bluthochdruck gilt als eine der größten Volkskrankheiten weltweit. Viele Betroffene merken lange nichts von der Krankheit, bis es zu schweren Folgen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall kommt. Wearables wie die Pixel Watch oder die Apple Watch können zwar keine ärztliche Diagnose ersetzen, aber helfen, frühzeitig auf Risiken aufmerksam zu machen. Damit steigen die Chancen, rechtzeitig gegenzusteuern – durch Lebensstiländerungen oder medizinische Behandlung.