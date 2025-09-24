Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör für Google-Smartphones

Google bringt mit der neuen Generation der Pixel-Reihe auch Pixelsnap in den Handel. Wir erklären euch, was der magnetische Halter kann.

Was ist Google Pixelsnap?

Was für Apple-Nutzer MagSafe ist, kann für Besitzer von Google-Smartphones Pixelsnap werden. Es handelt sich um ein magnetisches Zubehör, das es in verschiedenen Ausführungen gibt.

Einige Modelle ermöglichen euch das induktive Laden des Geräts. Dazu müsst ihr es mit der Rückseite auf dem Pixelsnap-Magneten platzieren. Die Technologie basiert auf dem Qi2-Standard, mit dem die im August vorgestellten Pixel-10-Modelle ausgestattet sind.

Wie funktioniert das Laden mit Pixelsnap?

Um das Lade-Feature nutzen zu können, müsst ihr den Pixelsnap mit einem USB-C-Kabel an eine Stromquelle anschließen. Danach lädt euer Smartphone mit bis zu 25 Watt. Diese maximale Leistung erreicht ihr jedoch nur mit dem Pixel 10 Pro XL. Bei den anderen Modellen der Reihe ist sie beim kabellosen Laden auf 15 Watt beschränkt.

Dieses Pixelsnap-Zubehör ist erhältlich

Pixelsnap ist aber nicht nur das klassische Ladegerät, auf das ihr euer Handy legt. Google hat gleich mehrere Produkte mit unterschiedlichen Zusatzfunktionen auf den Markt gebracht.

Pixelsnap Ring Stand: Hierbei handelt es sich nur um einen Magneten mit Bügel. Den Bügel könnt ihr beliebig platzieren, um eurem Smartphone einen sicheren Halt zu geben.

Hierbei handelt es sich nur um einen Magneten mit Bügel. Den Bügel könnt ihr beliebig platzieren, um eurem Smartphone einen sicheren Halt zu geben. Pixelsnap-Ladegerät mit Standhalterung: Ihr könnt euer Smartphone horizontal und vertikal auf der Halterung platzieren. So ist es möglich, dass ihr es beim Laden weiterhin nutzt.

Ihr könnt euer Smartphone horizontal und vertikal auf der Halterung platzieren. So ist es möglich, dass ihr es beim Laden weiterhin nutzt. Pixelsnap-Leder-Wallet: Mit diesem Zubehör könnt ihr beispielsweise eure Kreditkarten sicher aufbewahren, da es auf der Rückseite des Handys haftet.

Mit diesem Zubehör könnt ihr beispielsweise eure Kreditkarten sicher aufbewahren, da es auf der Rückseite des Handys haftet. Pixelsnap-Hülle: Das Case schützt euer Smartphone und ermöglicht euch, trotz der Hülle die Pixelsnap-Funktionen zu nutzen.

In unserem Video zeigen wir euch, warum die neuen Google-Pixel-Smartphones echte Konkurrenten für Apple und Samsung sind:

Woher kommt der Name Pixelsnap?

Es hat einen bildlichen Grund, weshalb das neue Zubehör Pixelsnap heißt. Der erste Teil leitet sich von der Pixel-Baureihe ab. Der zweite Teil steht dafür, dass das Smartphone durch die Magnetkraft auf die richtige Stelle „schnappt“.

Das hat für euch einen praktischen Nutzen: So wird sichergestellt, dass das Google Pixel 10 auf der richtigen Position liegt, um induktiv geladen zu werden.

