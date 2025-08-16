Platter Reifen am E-Scooter? So bist du in wenigen Minuten wieder fahrbereit

Ein platter Reifen an einem E-Scooter beendet die Fahrt unverzüglich. Hier erfahrt ihr, welche Fakten zur Bereifung wichtig sind und wie der Austausch eines Reifens durchgeführt wird.

Wann ihr den E-Scooter-Reifen wechseln solltet

Ein Reifenwechsel kündigt sich nicht immer mit einem lauten Knall an. Oft sind es schleichende Prozesse, die eure Sicherheit gefährden. Ihr solltet eure Reifen daher regelmäßig prüfen. Wenn ihr einen der folgenden Punkte erkennt, solltet ihr ihn austauschen.

Plattfuß: Entweicht die Luft aus dem Reifen, ist die Fahrt vorbei. Manchmal lässt sich ein Schlauch flicken, doch bei größeren Schäden oder wiederholten Pannen ist ein kompletter Austausch des Reifens und des Schlauchs die bessere und sicherere Lösung.

Niedrige Profiltiefe: Das Profil eines Reifens ist für die Wasserverdrängung und den Grip verantwortlich. Ist es an vielen Stellen bereits glatt und die ursprüngliche Struktur kaum noch erkennbar, verliert der Reifen massiv an Haftung. Besonders bei Regen wird der Bremsweg länger und die Kurvenfahrt unsicherer.

Risse und Sprödigkeit: UV-Strahlung, Ozon und Temperaturschwankungen setzen dem Gummi zu. Mit der Zeit wird das Material spröde und zeigt feine Haarrisse, besonders an den Flanken. Ein solcher Reifen hat seine Flexibilität verloren und kann im schlimmsten Fall plötzlich aufreißen.

Verformungen und Beulen: Seht ihr Beulen an der Lauffläche oder an der Seite des Reifens, deutet dies auf einen Schaden am inneren Gewebe hin.

E-Scooter Reifen: Darauf solltet ihr beim Kauf achten

Beim Kauf eines E-Scooter-Reifens gibt es mehrere wichtige Faktoren, auf die ihr achten solltet.

Reifentyp: Es gibt zwei Hauptarten – Luftreifen und Vollgummireifen. Luftreifen bieten besseren Fahrkomfort und mehr Grip, sind aber anfälliger für Pannen. Vollgummireifen sind pannensicher und wartungsarm, dafür aber härter im Fahrverhalten.

Profil und Untergrund: Für Stadtfahrten auf Asphalt eignet sich ein glatteres Profil. Für unebene Wege oder bei häufiger Nässe ist ein stärker profiliertes Modell besser – es bietet mehr Traktion und Sicherheit.

Reifengröße: Achtet auf den Durchmesser und die Breite des Reifens (z. B. 8,5 Zoll oder 10 Zoll). Diese Angaben findet ihr auf dem alten Reifen oder in der Bedienungsanleitung eures E-Scooters. Ein falsches Maß kann dazu führen, dass der Reifen nicht passt oder die Fahrsicherheit beeinträchtigt wird.

Kompatibilität: Nicht jeder Reifen passt auf jedes Modell. Prüft vorher, ob der Reifen explizit für euer E-Scooter-Modell freigegeben ist – vor allem bei Marken wie Xiaomi oder Segway.

Montage: Ihr könnt den Reifen selbst montieren oder montieren lassen. Luftreifen sind meist schwieriger zu wechseln als Vollgummireifen. Wer handwerklich geschickt ist, sollte hier aber keine Probleme haben. © Aloskart / OUXI

E-Scooter Reifen wechseln: Kosten für Werkstatt und Eigenmontage

Die Kosten für einen Reifenwechsel am E-Scooter können je nach Modell, Reifentyp und Service stark variieren. Wenn ihr den Wechsel in einer Werkstatt machen lasst, solltet ihr mit etwa 25 bis 50 Euro für die Arbeitszeit pro Reifen rechnen. Dazu kommen die Materialkosten: Ein neuer Reifen kostet meist zwischen 15 und 40 Euro. Der Preis hängt auch davon ab, ob es sich um einen Luft- oder einen Vollgummireifen handelt. Insgesamt liegt ihr also bei rund 40 bis 90 Euro pro Reifen. Wenn ihr gleich beide Reifen wechseln lasst, können die Gesamtkosten zwischen 70 und 150 Euro liegen.

Wenn ihr den Reifen selbst wechseln möchtet, spart ihr euch die Werkstattkosten, müsst aber je nach Reifen mit etwas mehr Aufwand rechnen. Vor allem die Vollgummireifen machen mehr Arbeit, da sie oft erhitzt werden müssen, bevor ihr sie montieren könnt. Die reinen Kosten für den Reifen liegen ebenfalls bei 15 bis 40 Euro. Eventuell braucht ihr noch passendes Werkzeug wie Montierhebel oder Montagespray. Für handwerklich geschickte Nutzer kann die Eigenmontage eine gute und günstige Lösung sein. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ist der professionelle Service aber die bequemere und verlässlichere Wahl.

E-Scooter Reifen wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wenn ihr euch dazu entschließt, den Reifenwechsel selbst vorzunehmen, haben wir eine Anleitung für euch. Im Wesentlichen funktioniert der Austausch immer auf die gleiche Weise. Allerdings gibt es zahlreiche E-Scooter-Modelle auf dem Markt, wo es zu kleinen Unterschieden kommen kann. Beispielsweise befinden sich manchmal die Schrauben, um eine Abdeckung zu entfernen, unter einem Reflektor. Wichtig ist: Alle Teile lassen sich ohne Gewalt lösen.

Tipp: Macht am besten Fotos während der Demontage, damit ihr beim Zusammenbau genau wisst, wo welche Teile hingehören.

Benötigtes Werkzeug und Material

Inbusschlüssel / Schraubenschlüssel

Montierhebel

Neuer Reifen (+ Schlauch bei Luftreifen)

Montagespray (bei Vollgummireifen)

Heißluftfön oder Wasserkocher (zum Erwärmen von Vollgummireifen)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Strom abschalten und Akku sichern: Schaltet den E-Scooter aus. Wenn ihr den Akku herausnehmen könnt, dann macht das ebenfalls. Rad ausbauen: Löst die Achsmuttern und ggf. Bremselemente. Notiert euch die Reihenfolge der Schrauben und Unterlegscheiben. Zieht danach das Rad gerade aus dem Rahmen. Reifen vom Rad entfernen: Lasst bei Luftreifen die Luft vollständig ab und entfernt den Reifen mit den Montierhebeln. Bei Vollgummireifen könnt ihr direkt mit den Hebeln anfangen. Sollte er sich nicht lösen, erwärmt den Reifen. Dazu könnt ihr heißes Wasser über den Gummi laufen lassen oder mit einem Heißluftfön bearbeiten. Dann lässt er sich leichter abziehen. Neuen Reifen vorbereiten: Wenn der alte Reifen runter ist, nehmt den neuen zur Hand. Legt den Schlauch in den Luftreifen. Vollgummireifen erwärmt ihr wieder mit heißem Wasser oder dem Föhn. Reifen auf die Felge ziehen: Stülpt nun den Reifen über das Rad. Beginnt am besten an einer Seite und arbeitet euch rundherum vor. Nutzt die Montierhebel und ggf. das Montagespray. Achtet bei den Luftreifen darauf, den Schlauch nicht einzuklemmen. Reifen ausrichten und prüfen: Kontrolliert, ob der Reifen gleichmäßig auf der Felge sitzt und keine Verwindungen oder Beulen sichtbar sind. Rad wieder montieren: Bringt das Rad wieder am E-Scooter an, befestigt alle Schrauben und Muttern. Achtet darauf, dass sie festsitzen, aber ohne zu überdrehen. Vergesst Bremsscheiben oder -züge nicht, falls vorhanden. Luftdruck prüfen (bei Luftreifen): Pumpt den Reifen auf den empfohlenen Druck (steht meist auf dem Reifen, z. B. 2,5–3,5 bar). Probefahrt machen: Testet den Scooter bei niedriger Geschwindigkeit. Hört auf ungewöhnliche Geräusche und prüft, ob der Reifen rund läuft und gut haftet.

