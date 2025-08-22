Pleite für Smartphone-Hersteller: Beliebte Handy-Funktion entpuppt sich als totaler Quatsch

Apple nennt es „Night Shift“, bei Android oftmals einfach nur kurz als Nachtmodus bezeichnet – beide Funktionen verheißen am Ende einen gesünderen Schlaf durch die Filterung des blauen Lichts auf dem Smartphone-Display in den Abendstunden. Doch ist das wirklich so? Eine Studie beweist: Das beliebte Handy-Feature ist totaler Quatsch.

Das „blaue Licht“ von Computer- und Handy-Bildschirmen hält wach und sollte in den Stunden vorm Schlafengehen vermieden werden. Doch wer möchte schon gerne auf iPhone, iPad und Co. auch im Bett gerne verzichten? Dafür gibt’s doch „Night Shift“ (iOS) beziehungsweise den „Nachtmodus“ (Android) seit vielen Jahren auf den Geräten. Der stellt die Farben des Smartphone-Displays automatisch auf ein wärmeres Farbspektrum um und soll so die Augen schonen. Impliziert wird damit auch die Verheißung eines gesünderen, besseren Schlafs. Ein Trugschluss, wie sich jetzt wiederholt herausstellt.

Nutzlos: Nachtmodus bei Smartphones unter der Lupe

Zu diesem Ergebnis kommt schon eine ältere Studie der BYU (Quelle: Sleep Health). Getestet wurden drei Bedingungen, die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip zugewiesen: iPhone-Nutzung mit aktiviertem Night Shift, iPhone-Nutzung mit deaktiviertem Night Shift und keine Telefonnutzung – jeweils in der Stunde vor dem Schlafengehen in sieben aufeinanderfolgenden Nächten.

Was dabei herauskam: Es gab keine signifikanten Unterschiede in den Schlafergebnissen zwischen den drei experimentellen Gruppen. Damit dürfte klar sein: Night Shift von Apple und ähnliche Funktionen anderer Hersteller mögen vielleicht subjektiv die Augen schonen, für einen besseren Schlaf aber sorgen sie nicht – eine ziemliche Bloßstellung. Chad Jensen, Professor an der BYU, gibt zu bedenken:

„Es gibt zwar viele Hinweise darauf, dass blaues Licht die Wachsamkeit erhöht und das Einschlafen erschwert, aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, welcher Anteil dieser Stimulation die Lichtemission im Vergleich zu anderen kognitiven und psychologischen Stimulationen ausmacht.“

Was wirklich besser für den Schlaf ist

Bedeutet: Nicht das Licht ist der entscheidende Faktor. Die Smartphone-Nutzung an sich erschwert die Nachtruhe. Daher gilt: Night Shift und Co. schützen nicht vorm eigentlichen Verzicht. Einfach mal eine Stunde vorm Schlafengehen alle Geräte ausmachen – das hilft mehr.