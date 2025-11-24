Plötzlich Amazon im WhatsApp-Chat? Das steckt dahinter und so werdet ihr die Nachrichten los

Viele Smartphone-Nutzer schauen zu Beginn der Black-Friday-Woche verdutzt auf ihr Gerät. Dort erscheint plötzlich in WhatsApp eine Nachricht von Amazon. Was soll das? Ist das Spam? Und wie kann man das ausschalten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WhatsApp-Nachrichten von Amazon sofort blockieren

Amazon verschickt Werbung per WhatsApp

Im Namen von Amazon werden immer wieder Betrugsnachrichten verschickt und gerade WhatsApp wird von Kriminellen häufig für Kontaktaufnahmen mit verschiedenen Fallen genutzt. Bei der Amazon-Nachricht, die WhatsApp-Nutzer Anfang der Woche erreicht, handelt es sich aber nicht um eine Fake-Nachricht, sondern eine echte Mitteilung des Online-Shops. Der Messenger wird demnach genutzt, um Werbung zu verschicken. Betroffene Nutzer erhalten so Hinweise auf „Angebote für Küche & Haushalt“ und andere Aktionen.

Anzeige

Irritierend dabei ist, dass solche Werbe-Nachrichten im Messenger plötzlich und ohne Vorwarnung verschickt werden. Bei den Nutzern kommt das daher eher nicht so gut an:

Anzeige

WhatsApp-Nachrichten von Amazon blockieren

Falls ihr kurz vor Black Friday eine WhatsApp-Nachricht im Namen von Amazon erhalten habt, könnt ihr gelassen bleiben. Euer Konto wurde nicht gehackt und es handelt sich im Fall der genannten Nachricht auch nicht um einen Betrugsversuch. Der Absender ist im WhatsApp-Chat mit einem blau-weißen Haken versehen. Dabei handelt es sich um das Symbol für verifizierte Kanäle. Fühlt ihr euch davon gestört, könnt ihr die Amazon-Werbung gleich auf mehreren Wegen für WhatsApp sperren:

Erhaltet ihr erstmals eine Chat-Nachricht von Amazon, könnt ihr mit STOP antworten. Damit wird der „Newsletter“-Versand eingestellt.

antworten. Damit wird der „Newsletter“-Versand eingestellt. Ihr könnt auch rigoroser vorgehen und Amazon bei WhatsApp blockieren. Dann erhaltet ihr gar keine Nachrichten mehr von dem Kanal. Tippt dafür im Chat-Fenster rechts oben auf die drei Punkte und wählt die Option „Blockieren“.

Anzeige

Auch im Amazon-Konto könnt ihr den Versand von WhatsApp-Nachrichten verhindern.

Ruft dafür den Bereich „Mein Konto“ auf und wählt das Menü „Kommunikationseinstellungen“ auf. Hier findet ihr die „WhatsApp-Einstellungen“. Bei „WhatsApp-Benachrichtigungen“ entfernt ihr den Haken bei „Angebote, Empfehlungen, Werbeaktionen und mehr“. Darüber könnt ihr auch den Versand für „Wichtige Bestellaktualisierungen, Sendungen, Zahlungen und andere Kontoupdates“ ausschalten. Dann wird automatisch der Haken bei „Senden Sie mir keine Benachrichtigungen auf WhatsApp“ aktiviert. Speichert die Einstellung mit „Aktualisieren“.

Über alle spannenden Amazon-Angebote zum Black Friday und darüber hinaus bleibt ihr ohne Werbenachrichten auch in unserem News-Bereich informiert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.