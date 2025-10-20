Plötzlich bucht Segpay ab? Der wahre Grund sorgt bei vielen für Ärger

Manchmal findet man auf Kontoauszügen Abbuchungen von unbekannten Anbietern. So kann es vorkommen, dass Geld im Namen von „Segpay,com“ eingezogen wird. Was kann dahinter stecken und was sollte man in solchen Fällen tun?

Was ist Segpay?

Segpay ist kein Dienst, bei dem man ein Abonnement abschließt oder online etwas kauft. Stattdessen ist es ein Dienstleister, der Online-Zahlungen für andere Plattformen abwickelt. In den meisten Fällen wurde also online bei einem Dienst ein Abonnement abgeschlossen und die Zahlung wurde von Segpay übernommen. Im Fall von Segpay handelt es sich oft um Dating- und andere Erwachsenenportale.

Wenn ihr also auf eurem Kontoauszug eine Abbuchung mit Segpay seht, heißt das nicht, dass ihr direkt einen Vertrag mit Segpay abgeschlossen habt. Vielmehr habt ihr wahrscheinlich irgendwo online einen Dienst abonniert, bei dem Segpay hinter den Kulissen die Abrechnung macht. Manchmal geschieht das auch, ohne dass man bewusst ein Abonnement abschließt.

Woher kommt die Abbuchung?

Mögliche Ursachen sind:

Ihr habt einmal eine kostenpflichtige Dienstleistung online genutzt, zum Beispiel einen Probemonat für einen kostenpflichtigen Premium-Zugang und vergessen, das Abo zu kündigen.

für einen kostenpflichtigen Premium-Zugang und vergessen, das Abo zu kündigen. Ihr habt einen „Testzugang“ genutzt, der nach Ablauf automatisch in ein zahlungspflichtiges Abo übergeht.

Es handelt sich um eine unbemerkte oder unbewusste Anmeldung oder die Weiterführung eines Dienstes, die missverständlich beworben wurde.

In seltenen Fällen könnte es sich auch um eine nicht autorisierte Abbuchung handeln.

Wie kann ich kündigen oder die Abbuchung stoppen?

Zunächst solltet ihr herausfinden, welcher Dienst genau hinter der Abbuchung steckt. Manchmal erschließt sich das aus dem Verwendungszweck der Abbuchung. Alternativ geht ihr auf das Kundenportal von Segpay: cs.segpay.com. Dort gebt ihr mindestens zwei Angaben wie eine E-Mail-Adresse und die Kartennummer, von der abgebucht wurde, um eine Transaktion zu identifizieren. Falls möglich, könnt ihr auch euer E-Mail-Postfach durchsuchen und dort nach einer Bestätigung für ein Abo oder eine Dienstleistung suchen, die über Segpay abgebucht wurde. Schaut dazu auch in den Spam-Bereich. Findet ihr keine Informationen, kontaktiert den Kundenservice, zum Beispiel per E-Mail unter help@segpay.com. Für den telefonischen Kontakt bietet man für „internationale Verbraucher“ die Nummer +1-954-414-1610 an. Beachtet, dass vermutlich Gebühren für einen Auslandsanruf anfallen. „+1“ ist die Vorwahl für USA.

Habt ihr herausgefunden, um welchen Anbieter es sich handelt, kontaktiert den jeweiligen Support. Dort könnt ihr entweder ein Abonnement kündigen oder mitteilen, dass eine Abbuchung unrechtmäßig durchgeführt wurde.

Wenn ihr glaubt, dass die Abbuchung nicht autorisiert war, solltet ihr zudem sofort eure Bank oder das Kartenunternehmen kontaktieren. Prüft dort, ob ihr das Geld zurückholen könnt. Zusätzlich solltet ihr eine betroffene Kreditkarte sperren. So verhindert ihr, dass zukünftig wieder ungewollt Geld abgebucht wird.