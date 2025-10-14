Plötzlich Geld abgebucht? Das steckt hinter Amazon Digital Germany

Ein prüfender Blick auf den Kontoauszug und plötzlich stutzt man: Eine Abbuchung von „Amazon Digital Germany GmbH“. Sofort stellt sich die Frage: Handelt es sich um ein Abo, einen Kauf oder gar einen Betrugsversuch? Wir erklären, was hinter diesem Posten steckt und wie ihr reagieren solltet.

Was steckt hinter Amazon Digital Germany?

In den meisten Fällen lässt sich die Abbuchung von „Amazon Digital Germany GmbH“ schnell und einfach erklären:

Es handelt sich tatsächlich um eine Abbuchung von Amazon, die jedoch recht kryptisch benannt wurde. Durchgeführt wurde die Lastschrift in diesem Fall durch Amazon Media EU S.A.R.L.

, die jedoch recht kryptisch benannt wurde. Durchgeführt wurde die Lastschrift in diesem Fall durch Amazon Media EU S.A.R.L. Die Abbuchung ist auf eine Bestellung digitaler Waren bei Amazon zurückzuführen.

Typische Abbuchungen und ihre Bedeutung

Auch abgebuchte Beträge in Höhe von 3,99 Euro oder 9,99 Euro können auf Kontoauszügen oder in der Übersicht im Online-Banking auftauchen. Wurde das Konto gehackt oder ist man in eine Abofalle getappt?

Wurde ein Betrag in Höhe von 8,99 Euro oder 9,99 Euro von eurem Konto abgezogen, handelt es sich hierbei aller Voraussicht nach um die monatliche Gebühr für den Zugang von Amazon-Musikstreaming-Dienst Amazon Music Unlimited.

Amazon-Prime-Kunden bekommen den Zugang zum Musik-Dienst für 8,99 Euro monatlich. Ohne Prime-Mitgliedschaft liegen die Kosten bei 9,99 Euro monatlich.

Wurden hingegen 89,99 Euro oder 44,90 Euro von Amazon abgebucht, handelt es sich hierbei um den Jahresbeitrag für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft .

. Auch andere digitale Abos, zum Beispiel ein Prime-Video-Channel oder ein Kindle-Unlimited-Zugang, werden von Amazon Digital abgebucht.

Habt ihr kein Abonnement abgeschlossen, kann auch ein digitaler Einzelkauf hinter der Abbuchung stecken. Möglicherweise habt ihr einen Film in der 99-Cent-Aktion ausgeliehen oder ein Musik-Album als MP3 bei Amazon gekauft.

Änderungen bei Prime und anderen Amazon-Diensten

Seit Anfang 2024 zeigt Amazon auf Prime Video regulär Werbung an. Wer keine Werbeunterbrechungen möchte, muss nun 2,99 Euro pro Monat zusätzlich zahlen. Diese Änderung hat bei vielen Kundinnen und Kunden zu unerwarteten Abbuchungen geführt.

Auch andere Dienste haben Preisänderungen erfahren. Prüft daher regelmäßig eure Mitgliedschaften und rechnet damit, dass auch vermeintlich bekannte Beträge variieren können.

So findet ihr heraus, wofür das Geld abgebucht wurde

Kontoauszug kontrollieren : Steht dort „Amazon Digital Germany GmbH“?

: Steht dort „Amazon Digital Germany GmbH“? Im Amazon-Account unter „Meine Bestellungen“ und „Digitale Inhalte und Geräte“ nach neuen Abos oder Käufen suchen.

Unter „Mein Konto“ > „Prime Video“ > „Mitgliedschaft und Abos“ offene oder neue Abos kontrollieren.

Keine Erklärung gefunden? Dann den Amazon-Kundenservice kontaktieren (Chat oder Hotline).

Bei Fake-Buchungen sofort die Bank informieren und gegebenenfalls Rückbuchung veranlassen.

Probleme, Betrugsfälle und Sammelklage

Euer Konto wurde also nicht automatisch gehackt, nur weil ihr eine zunächst schwer zuzuordnende Abbuchung gefunden habt. Häufig steckt ein vergessenes Abo oder ein einzelner Kauf hinter der Belastung. Dennoch gibt es immer wieder Fälle, in denen Zahlungsdaten missbraucht werden.

Hinzu kommt, dass die Verbraucherzentrale gegen Amazon Digital Germany eine Sammelklage eingereicht hat. Hintergrund sind intransparente Vertragsänderungen bei Prime- und Video-Abos. Betroffene sollten sich über eine mögliche Teilnahme informieren.

Unterstützung und Rückbuchung

Falls ihr sicher seid, kein Abo bei Amazon Music Unlimited oder einen anderen Dienst abgeschlossen zu haben, überprüft eure letzten Bestellungen beim Online-Händler. Findet ihr auch hier keine Anhaltspunkte für die Abbuchung, kontaktiert den Amazon-Support für weitere Hilfe.

Falls ihr euch sicher seid, nichts bei Amazon bestellt zu haben und auch kein (Probe-)Abo abgeschlossen habt, wurde möglicherweise über euer Konto oder über eure Kreditkarte etwas bei Amazon bezahlt, das ihr nicht bestellt habt. In dem Fall solltet ihr umgehend mit Amazon in Kontakt treten und euch zudem an eure Bank oder den Kreditkartenanbieter wenden. Möglicherweise ist auch eine Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs angebracht.