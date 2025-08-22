Polizei warnt: Diese fiese Falle kann euren UK-Urlaub richtig teuer machen

Um London oder andere Städte in Großbritannien zu besuchen, benötigen Personen aus der EU ein Reisedokument. Dieses „Electronic Travel Authorisation“ (ETA) ist erforderlich und muss im Vorfeld online gestellt werden. Bei der Beantragung ist Vorsicht geboten.

ETA für Großbritannien online beantragen: Darauf sollte man achten

Das ETA für Großbritannien steht für Electronic Travel Authorisation (elektronische Reisegenehmigung) und ist ein neues Einreiseverfahren für bestimmte ausländische Staatsangehörige, die ohne Visum nach Großbritannien reisen möchten. Auch wenn man von Deutschland aus geschäftlich oder in den Urlaub nach England und andere UK-Staaten reisen will, muss man die ETA beantragen. Das funktioniert laut Travel Management des Bundes nur online und ausschließlich über diese offiziellen Portale:

ETA App für Android und iOS (zum Download)

Online auf der offiziellen Webseite

Der Antrag kostet eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 16 Pfund (circa 19 Euro, Stand: Juli 2025, Quelle: TMS). Die Kosten könnten noch 2025 leicht steigen.

Das Bundesverwaltungsamt empfiehlt, den Antrag mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf“ einzureichen, also mindestens 3 Tage vor der geplanten Einreise in Großbritannien.

Wer sich jedoch online, zum Beispiel über Google, auf die Suche nach einem Service für die Reisegenehmigung macht, stößt auf viele weitere Anbieter. Das gilt vor allem, wenn man klassische Suchanfragen auf Deutsch wie „ETA Großbritannien online beantragen“ nutzt. Neben dem Landeskriminalamt warnt auch Stiftung-Warentest. So gibt es in diesem Bereich zahlreiche Fake-Anbieter, die Reisenden das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Dort bezahlt man deutlich höhere Gebühren als die 19 Euro.

ETA UK beantragen: Hier sollte man aufpassen

Die unseriösen Portale helfen manchmal tatsächlich, die Einreisegenehmigung für Großbritannien zu erhalten. Diesen Service lässt man sich aber teuer kosten. So verlangen einige dieser Anbieter anstelle der knapp 20 Euro bis zu 200 Euro für den ETA-Service. Am Ende ist zudem nicht gesichert, ob man die Einreisegenehmigung erhält oder sensible, persönliche Daten an Betrüger weitergegeben hat.

Auch für den offiziellen ETA-Antrag müssen private Daten wie Kontaktdaten, der Beruf und Ähnliches weitergegeben werden. Dazu gehört auch ein Foto vom Reisepass. Normalerweise werden diese Informationen aber nur von den britischen Behörden für die Bearbeitung des Antrags genutzt. In den Händen von Betrügern ergeben sich daraus aber große Gefahren hinsichtlich eines Identitätsdiebstahls.

Vertrauen Sie nicht auf ein erstes Suchergebnis einer Suchmaschine. Dort können sich auch unseriöse, überteuerte oder falsche Angebote in prominenter/gesponserter Platzierung verbergen LKA Niedersachsen

Die Seiten sind häufig professionell aufgebaut und lassen sich für Nichtexperten oft kaum von einem offiziellen Angebot unterscheiden. Wenn ihr eine Reise nach Großbritannien plant, ruft also keinen Online-Service auf, den ihr bei Google gefunden habt, sondern steuert die oben angegebenen, offiziellen Optionen an.

Achten Sie auf die korrekte Website. Offizielle Eta-Websites enden auf „gov.uk“. Nutzen Sie alternativ die offizielle App und folgen Sie unserer schritt­weisen Anleitung. Stiftung Warentest

ETA teuer bezahlt? Das sollte man tun

Seid ihr auf so einen Fake-Anbieter bereits hereingefallen? Dokumentiert den Vorgang, sichert Zahlungsinformationen und weiteres per Screenshot und wendet euch an eure Bank. Gerade wenn ihr mit einer Kreditkarte bezahlt habt, steht die Chance gut, dass ihr die Zahlung rückgängig machen könnt. Meldet euch auch bei der Polizei. Das gilt auch, wenn ihr zwar kein Geld verloren, aber persönliche Informationen auf solchen Portalen eingetragen habt.

Online lauern überall Gefahren Die Einreisegenehmigung für Großbritannien ist nicht der einzige Online-Service im Visier von Betrügern. Achtet also auch bei anderen Vorgängen im Netz darauf, dass ihr auf einem offiziellen Portal unterwegs seid. Auch US-Reisende sind beim ESTA-Antrag etwa in Gefahr, auf einem Fake-Portal zu landen. Fallen gibt es auch für alle, die zu Hause bleiben. Wer etwa nach „Kirchenaustritt online“ sucht, stößt ebenfalls auf teure Portale. Dabei ist dieser Vorgang online gar nicht möglich. Martin Maciej

