Post & DHL: Neue App-Funktion macht euch das Leben leichter

Die App ist jetzt noch etwas nützlicher als zuvor.

Post & DHL: Versandmarken lassen sich jetzt teilen

Die App von Post & DHL gehört für viele Menschen längst zum Alltag, vor allem beim Paketversand. Mit dem Update auf Version 9.15 gibt es nun auch Neuerungen im Bereich „Meine Marken“. Hier lassen sich digitale Versand- und Retourenmarken speichern, abrufen und nutzen.

Neu ist unter anderem, dass sich Versandmarken innerhalb der App teilen lassen. Wer also eine Marke für jemanden mitgekauft hat oder den Versand delegiert, muss keine Screenshots oder E-Mails mehr verschicken.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, den QR-Code einer Marke vergrößert anzuzeigen (Quelle: App Store von Apple). Das mag nach einer Kleinigkeit klingen, macht das Scannen an Packstationen oder in der Filiale jedoch deutlich angenehmer. Beide Änderungen zielen darauf ab, den Umgang mit digitalen Versandmarken zu vereinfachen.

Hinzu kommt eine verbesserte Synchronisierung: Wer mit einem DHL-Konto unterwegs ist, kann seine Marken jetzt auch über verschiedene Geräte hinweg nutzen. Einmal gekauft, sind sie also auf Smartphone, Tablet und Desktop gleichzeitig abrufbar.

Post & DHL: Digitaler Versand übersichtlicher

„Meine Marken“ dient als Sammelstelle für alle gekauften oder empfangenen Versand- und Retourenmarken. Marken, die Nutzer über die App erwerben, landen dann automatisch dort. Auch Marken, die per E-Mail eingehen, lassen sich manuell hinzufügen. Die App zeigt für jede Marke den passenden QR-Code an, mit dem der Versand abgewickelt wird, ganz ohne Papier oder zusätzliche Eingaben.

Auch Briefmarken mit Matrixcode lassen sich einscannen. Anschließend zeigt die App eine einfache Sendungsverfolgung an, die bisher nur Paketen vorbehalten war.

