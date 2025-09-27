Post-Kunde ist außer sich: „Scheinbar muss man jetzt sogar Angst davor haben, Post zu empfangen“

Der Post-Kunde traut seinen Augen kaum: „Der Brief steckt nun im Briefkasten und ist unmöglich rauszuholen.“

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Reddit-Nutzer Present-Berry-7680 staunte nicht schlecht als, er in seinem Briefkasten eine Sendung fand, die dermaßen in den Schlitz gerammt wurde, dass er sie nun nicht mehr herauskriegt und damit seinen Briefkasten verstopft.

Anzeige

Bei dem Anblick ist er sich sicher: Der Inhalt seiner Sendung ist auch beschädigt. Der Kundensupport der Deutschen Post stellt sich jedoch quer: Die Nachfrage nach einer Entschädigung bleibt unkommentiert – man wolle aber in Zukunft besser darauf achten, ob die Sendung in den Briefkasten passt oder nicht.

Postbotin drückt Sendung mit aller Gewalt in den Briefkasten

Bislang hatte Present-Berry-7680 bei der Zusendung von SNES-Modulen in kleinen Versandtaschen noch nie Probleme mit der Deutschen Post. Die Mitarbeiter steckten die Sendungen einfach leicht in den Briefkasten, sodass die Sendungen dort halten, aber sich dennoch leicht aus dem Kasten ziehen lassen.

Bei der jüngsten Zustellung scheint seine Postbotin jedoch mit aller Gewalt versucht zu haben, die Sendung vollständig im Briefkasten unterzubringen, wie sein Reddit-Post beweist:

Die Sendung hat sich laut dem Reddit-Nutzer derart hart verkantet, dass er sie schlichtweg nicht aus dem Schlitz kriegt. Die Sendung nimmt zudem so viel Platz in Beschlag, dass der Briefkasten auf diese Weise nicht mehr genutzt werden kann. Laut Present-Berry-7680 hat die steckengebliebene Sendung auch etwas Gutes: Seine Module werden seitdem einfach auf der nebenstehenden Treppe abgelegt.

Anzeige

Post-Kundendienst ist keine Hilfe

Der Briefkasten kann seit dem Vorfall nicht mehr genutzt werden, zudem muss Present-Berry-7680 davon ausgehen, dass das in der Versandtasche befindliche Modul beschädigt ist. Der Kundendienst der Deutschen Post erklärt auf Nachfrage hin ihm gegenüber, dass man in Zukunft besser darauf achten wolle, ob die Sendungen auch in den Briefkasten passen. „Tut uns leid, aber mehr können wir hier nicht machen.“ Zur Frage, ob der Schaden erstattet wird, gab es keine Antwort (Quelle: Reddit).

In den Kommentaren spalten sich die Nutzer in zwei Lager auf. Eine Seite sieht ganz klar die Post in der Schuld. Dass eine Sendung auf diese Weise in den Briefkasten gepresst wird, dass dieser vollkommen verstopft ist, ist schlichtweg unprofessionell. Auf der Seite der Post steht unter dem Punkt „Warum habe ich eine Benachrichtigung für eine Briefsendung ohne Zusatzleistung erhalten?“ auch folgender Absatz (Quelle: Deutsche Post):

Vermutlich war die Sendung zu groß für Ihren Briefkasten. Wir legen großen Wert auf die Qualität der Auslieferung Ihrer Sendungen. Dazu gehört auch, dass wir Sendungen, die nicht vollständig und ungeknickt in Ihren Briefkasten passen, an Sie persönlich oder eine empfangsberechtigten Person übergeben. Ist dies nicht möglich, hinterlässt unser Mitarbeiter einen Benachrichtigungsschein.

Anzeige

So sieht das eigentliche Prozedere für solche Sendungen aus.

Viele Reddit-Nutzer haben jedoch auch Verständnis für das Verhalten der Zustellerin. Der Briefkasten entspräche nicht der notwendigen DIN-Norm EN 13724. Present-Berry-7680 solle sich doch bitte mit seinem Vermieter oder der Hausverwaltung in Kontakt setzen und um den Austausch seines Briefkastens bitten, damit ein solcher Vorfall in Zukunft ausgeschlossen werden kann.

Ein weiterer Lösungsansatz: Den Verkäufer der SNES-Module darum bitten, die Ware in Zukunft als Paket zu verschicken. Das würde ihn zwar etwas mehr Porto kosten, würde solche Probleme aber ebenfalls verhindern.