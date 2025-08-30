Post-Mitarbeiter rückt Paket nicht raus, weil Kundin wichtige Sache nicht dabei hat: „Muss ich den jetzt echt holen?“

Wer das nicht direkt griffbereit hat, hält den ganzen Betrieb auf.

Was müsst ihr immer dabei haben, wenn ihr ein Paket von der Post abholt? Wer jetzt nur „den Abholschein“ antwortet, liegt falsch. Denn auch euren Personalausweis müsst ihr vorlegen, um an eure Sendung zu kommen. Eine Kundin wollte das jedoch nicht einsehen und machte deswegen ein Fass auf.

Paket abholen? Nur mit Ausweis!

Nur mit ihrem Abholschein bewaffnet stürmte die Kundin in die Filiale, sichtlich in Eile. Reddit-Nutzer und Post-Mitarbeiter LesPantalalonsFancie1 nimmt die Benachrichtigung entgegen und sucht nach dem Paket. Doch bevor er es der Kundin aushändigt, macht er einfach nur seinen Job und sagt pflichtbewusst: „Dann brauche ich noch Ihren Ausweis bitte.“

Anstatt das Dokument zu zücken, fragt die Kundin einfach nur: „Wieso?“ LesPantalalonsFancie1 erklärt ihr, dass er das Paket nicht ohne Vorlage des Ausweises herausgeben darf. Die Kundin ist sichtlich genervt: „Das muss ich sonst auch nie machen. Muss ich den jetzt echt holen?“ LesPantalalonsFancie1 bleibt eisern und bejaht.

Nachdem die Kundin noch einmal erklärt, dass ein anderer Kollege sie nie nach dem Ausweis fragen würde, erklärt LesPantalalonsFancie1 ihr noch einmal, dass sie dazu bei jeder Paketausgabe verpflichtet sind.

Post-Kundin knickt ein

Die Kundin gibt sich geschlagen. Sie verlässt kurz den Laden und holt ihren Ausweis, welcher sich in ihrem Auto befindet, das direkt vor der Tür steht. Ein Zeitaufwand von wenigen Sekunden. LesPantalalonsFancie1 überprüft das Dokument und händigt der Kundin ihr Paket aus.

Laut dem Reddit-Nutzer ist das kein Einzelfall. Noch immer gehen anscheinend viele Kunden davon aus, dass die Vorlage des Abholscheins allein ausreicht, um ihr Paket zu erhalten. Besonders interessant: Die meisten Stammkunden, die des Öfteren Pakete aus der Filiale abholen, machen diesen Fehler nicht. Stattdessen haben sie bereits ihren Ausweis bereits gezückt, um einen möglichst reibungslosen und schnellen Ablauf garantieren zu können.

Falls die betroffene Kundin nicht ihren Ausweis vorzeigen möchte, ist es ratsam, das Paket an eine Packstation weiterleiten zu lassen.

