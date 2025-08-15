Postbank-App verweigert mal wieder den Dienst? Das könnt ihr jetzt tun

Um Transaktionen im Online-Banking der Postbank freizugeben, wird die BestSign-App benötigt. Doch was ist zu tun, wenn diese nicht funktioniert? Häufig können Probleme schnell gelöst werden. Wir erklären euch, wie das geht.

Probleme beheben: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bevor ihr euch an die intensive Fehlersuche macht, überprüft eine Seite wie allestörungen.de. Hier melden andere Nutzer, wenn sie ebenfalls Störungen bei ihrer App feststellen. Gibt es hier zu bestimmten Zeitpunkten besonders viele Meldungen, liegt aller Voraussicht nach eine größere Störung beim Anbieter vor.

In solchen Fällen könnt ihr meist nicht viel ausrichten und müsst euch gedulden, bis die Probleme beseitigt wurden. Ein Blick auf die offiziellen Social-Media-Kanäle der Postbank kann ebenfalls hilfreich sein.

Liegt keine allgemeine Störung vor, geht folgende Schritte durch:

Stellt sicher, dass euer Smartphone richtig mit dem Internet verbunden ist. Wechselt gegebenenfalls in ein anderes Netzwerk oder schaltet kurzzeitig den Flugmodus an und wieder aus, damit sich das Gerät neu verbindet.

Stellt sicher, dass die BestSign- und Postbank-App auf dem Smartphone in der aktuellen Version installiert sind. Führt gegebenenfalls ein Update durch (BestSign-App bei Postbank ansehen).

Auch Android und iOS sollten immer in der aktuellen Version auf dem Gerät laufen, um Probleme zu vermeiden (Android aktualisieren | iOS aktualisieren).

Euer Gerät sollte nicht gerootet, gejailbreakt oder anderweitig modifiziert sein, da Banking-Apps so oft Probleme machen.

Manchmal lassen sich Probleme auch durch einen einfachen Neustart der App beziehungsweise des Smartphones beheben.

Klappt das nicht, löscht den Cache und die Daten der BestSign-App und versucht es erneut.

Hinweis: Bei einem neuen Smartphone oder einer Datenübertragung mit der Backup-Funktion muss BestSign neu eingerichtet werden. Dafür steuert ihr die BestSign-Verwaltung in eurem Kundenkonto bei der Postbank an und folgt der Anleitung.

Hin und wieder sind Ausfälle bei der Postbank auch geplant und unvermeidbar:

BestSign down? So löst ihr die Probleme

Könnt ihr keine Postbank-Aufträge bei BestSign freigeben, solltet ihr auch das untersuchen:

Wechselt im Bereich „ Banking & Brokerage “ in den Bereich für die „ Sicherheitsverfahren “. Löscht hier alle aufgelisteten BestSign-Verfahren. Deinstalliert anschließend die BestSign-App und richtet sie erneut mit einem bestehenden Sicherheitsverfahren ein.

“ in den Bereich für die „ “. Löscht hier alle aufgelisteten BestSign-Verfahren. und richtet sie erneut mit einem bestehenden Sicherheitsverfahren ein. Stellt sicher, dass euer Gerät den Mindestanforderungen der App genügt. Es wird mindestens Android 10 oder iOS 15 vorausgesetzt. Im App-Store oder Google Play Store findet ihr die aktuellen Systemanforderungen.

oder vorausgesetzt. Im App-Store oder Google Play Store findet ihr die aktuellen Systemanforderungen. Geht es immer noch nicht, löscht die BestSign-App und installiert sie erneut. Danach richtet ihr BestSign für das Postbank-Konto und das Gerät neu ein.

Sicherheit: So schützt ihr euch vor Betrug

Vorsicht vor Phishing-Mails: Kriminelle versenden weiterhin Phishing-Mails und betrügerische SMS, die angeblich von der Postbank sind. Öffnet keine Links und gebt auch keine Zugangsdaten preis. Die Postbank fordert euch niemals per SMS oder E-Mail dazu auf, eure Daten einzugeben. Lasst euch nicht irritieren oder euch weismachen, dass es Probleme mit eurem Postbank-Konto oder eurer BestSign-App gibt.

Seit 2024 ist für die Nutzung der BestSign-App eine biometrische Authentifizierung nötig. Diese wird mit eurem Fingerabdruck oder Gesichtserkennung durchgeführt.

Postbank-Support: hier wird euch geholfen

Falls BestSign nach den Schritten immer noch nicht funktioniert und ihr euer Online-Banking bei der Postbank weiterhin nicht nutzen könnt, kontaktiert den Kunden-Support der Bank. Wendet euch dabei an die Hotline-Nummer 0228-5500 5500 (Kosten für einen Festnetzanruf) oder steuert den Online-Bereich für die Hilfe an.