Postbank verwirrt eigene Kunden: Dieser Fehler kommt euch teuer zu stehen

Sieht aus wie eine Vertragsänderung, ist aber nur Werbung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Schreiben der Postbank sorgt gerade für Irritationen: Unter dem Deckmantel angeblicher Vertragsänderungen wird Kunden ein kostenpflichtiger Zusatzdienst angeboten. Die Verbraucherzentrale spricht von einer Masche, mit der Kunden in die Irre geführt werden können.

Anzeige

Postbank-Briefe sorgen für Verwirrung

Manche Postbank-Kunden erhalten derzeit einen Brief mit dem Betreff „Wichtige Änderungen für Ihr Postbank Giro Plus“. Auch im Online-Banking tauchen derzeit Pop-ups mit ähnlichem Wortlaut auf. Der erste Eindruck: Die Bank ändert die Vertragsbedingungen und verlangt dafür eine Zustimmung. Doch das stimmt überhaupt nicht. Tatsächlich wirbt die Postbank für ein kostenpflichtiges Zusatzangebot.

Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert die Wortwahl in dem Schreiben. Formulierungen wie „bisher“ und „neu“ im Zusammenhang mit Gebühren und Leistungen erwecken bei Kunden leicht den Eindruck, es handele sich um verbindliche Änderungen. Dabei geht es ausschließlich um ein neues, freiwilliges Angebot. Erste Kunden berichten bereits, dass sie sich durch die Kommunikation unter Druck gesetzt fühlen.

Postbank: Werbung statt Vertragsumstellung

Laut den Verbraucherschützern aktivieren Kunden mit ihrer Zustimmung ein kostenpflichtiges Zusatzpaket. Anscheinend führt die Aufmachung der Briefe dazu, dass viele voreilig den Haken setzen – aus Sorge, sonst Nachteile zu erleiden. Die Verbraucherzentrale empfiehlt deshalb, das Schreiben genau zu lesen und nicht vorschnell zuzustimmen.

Anzeige

Die Postbank macht die Sache nicht gerade einfacher mit einem separaten Schreiben, in dem sie eine Ersparnis von 5,90 Euro bei den Kontoführungsgebühren in Aussicht stellt. Kunden sollen dafür personalisierter Werbung auf Basis ihrer Transaktionsdaten zustimmen. Aus Sicht der Verbraucherschützer ist auch das als heikel einzuschätzen.