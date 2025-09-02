Powerbank im Gummibärchen-Look: Haribo verkauft Gadgets bei Amazon

Haribo steigt in den Markt für Elektro-Gadgets ein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Haribo verkauft bei Amazon jetzt auch Ladegeräte, Powerbanks und Kopfhörer. Kunden finden dort einige Produkte mit Goldbären-Motiv, die jedoch nicht vom Bonner Süßwarenhersteller selbst stammen.

Haribo verkauft Elektronik bei Amazon

Neben Goldbären und Lakritz bietet Haribo neuerdings auch Technikzubehör an. Im Amazon-Angebot stehen Netzteile, Ladeadapter und eine Powerbank im Goldbären-Look. Ein 65-Watt-GaN-Ladegerät mit drei Anschlüssen kostet 19,99 Euro, eine kompaktere 45-Watt-Version 14 Euro. Für Apple-Nutzer gibt es außerdem ein Netzteil mit integriertem Ladepuck für die Apple Watch, das ohne separates Kabel auskommt.

Haribo USB-C-Ladegerät mit 65 Watt und 3 Ports Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 14:25 Uhr

Die Produkte laufen zwar unter der Marke Haribo, gefertigt werden sie jedoch vom asiatischen Anbieter DCHK. Haribo selbst produziert also keine Technik, sondern gibt offenbar nur den Markennamen und das Design frei. Als Highlight kündigt der Anbieter eine Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität im goldfarbenen Bären-Design an, die derzeit noch nicht verfügbar ist (Quelle: Amazon).

Anzeige

Amazon listet Haribo-Ladegeräte und mehr

Aktuell sind vier Produkte erhältlich oder angekündigt, weitere wie Bluetooth-Kopfhörer sollen folgen. Die Kombination aus Niedlichkeitsfaktor und solider Ausstattung soll Kunden überzeugen. Manche der Ladegeräte bietet auch gängige Schnellladestandards wie PD 3.0 oder QC 4+, wodurch sie sich für Smartphones, Tablets und sogar Laptops eignen.

Zu Haribo-Elektronik bei Amazon

Im Alltag dürften die Haribo-Geräte weniger durch technische Besonderheiten auffallen, sondern eher durch den verspielten Markenauftritt. Wer also eine bunte Alternative zu klassischem Zubehör sucht, kann sich künftig Ladegeräte mit Goldbären-Motiv ins Haus holen. Ob sich der Schritt für Haribo lohnt, bleibt abzuwarten – die Konkurrenz auf Amazon ist groß.