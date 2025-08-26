PowerPoint: Automatische Silbentrennung aktivieren – wie geht das?

Die automatische Silbentrennung trennt in Office-Programmen Wörter, die nicht mehr in die Zeile passen. Wie funktioniert das in Powerpoint?

PowerPoint: Wo kann man die Silbentrennung aktivieren?

Im Gegensatz zu Word gibt es in PowerPoint keine direkte Silbentrennung, die man aktivieren könnte. Da man für kurze Präsentationen mit Stichpunkten im Grunde meist keine Silbentrennung benötigt, hat Microsoft sie nicht eingebaut. Besonders einfach klappt das, wenn ihr selbst einzelne Wörter trennt. Es gibt aber auch einen kleinen Umweg:

Markiert das Textfeld oder den Platzhalter, in dem ihr die Silbentrennung nutzen möchtet. Kopiert den Text. Wechselt jetzt zu Microsoft Word und öffnet ein neues Textdokument. Fügt euren Text dort ein. Hier aktiviert ihr jetzt die Silbentrennung. Das geht im Reiter „Layout“. Beim Punkt „Silbentrennung“ wählt ihr „Automatisch“ aus. Euer Text wird jetzt entsprechend bearbeitet. Kopiert das Ergebnis. Fügt den Inhalt nun wieder in eure Powerpoint-Präsentation ein.

Manuelle Silbentrennung

Falls euch die automatische Trennung nicht gefällt oder der Umweg über Word zu umständlich ist, könnt ihr das auch direkt in der Präsentation selbst steuern:

Geht zu dem Wort, das ihr trennen möchtet. Fügt mit Strg + - einen bedingten Trennstrich ein. Das Wort wird dann getrennt, wenn es am Zeilenende steht.

Tipps für bessere Ergebnisse

Office-Programme trennen Silben nur richtig, wenn die Sprache korrekt eingestellt ist. Wählt das Textfeld aus, geht auf Überprüfen → Sprache → Sprache für Korrekturhilfen festlegen und stellt sicher, dass „Deutsch“ gewählt ist.

und stellt sicher, dass „Deutsch“ gewählt ist. Besonders im Blocksatz wirkt Silbentrennung sauberer, da sie große Lücken vermeidet.

Übertreibt es nicht. Zu viele Trennungen wirken unruhig. Nutzt die Funktion nur da, wo sie optisch wirklich hilft.

