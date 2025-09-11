PowerPoint mit ChatGPT erstellen: So unterstützt euch die KI

ChatGPT ist nicht nur Hausaufgabenhelfer oder Lernunterstützung, die KI kann auch PowerPoint-Präsentationen erstellen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So gelingt die PowerPoint-Präsentation mit ChatGPT

Um eure eigene Präsentation zu erstellen, öffnet ihr einen Chat mit ChatGPT und legt direkt los. Im ersten Schritt solltet ihr euch überlegen, welches Thema eure Präsentation haben soll. Wisst ihr schon, was erstellt werden soll, legt ihr direkt los.

Jetzt PowerPoint mit ChatGPT erstellen.

Erstellt einen Prompt, der euer Vorhaben genau beschreibt. Zum Beispiel: „Erstelle mir ein Makro für eine PowerPoint-Präsentation zum Thema „Präsentationen mit ChatGPT“. Nutze acht Folien und halte das Design eher schlicht und informativ.“ ChatGPT wird euch nun ein Makro erstellen, das ihr kopieren könnt.

So sieht ein Makro von ChatGPT aus. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Nun braucht ihr Zugang zu PowerPoint. Öffnet den Reiter „Datei“ und geht hier zu den „Optionen“. Dort wählt ihr die Rubrik „Menüband anpassen“ und aktiviert die Entwicklertools.

Entwickleroptionen bei PowerPoint aktivieren. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Im nächsten Schritt speichert ihr die Einstellungen und geht zurück zum Hauptmenü. Im Menüband findet ihr nun die Option „Entwicklertools“. Öffnet sie und navigiert dann zu „Code anzeigen“

Code anzeigen bei PowerPoint. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Es öffnet sich ein grau hinterlegtes Fenster. Hier wählt ihr nun die Option „Einfügen“ und wechselt dann zu „Modul“.

Öffnet euer Modul mit PowerPoint. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Fügt dort euren Code ein und wählt anschließend Speichern aus. Ihr müsst beim Dateityp darauf achten, dass ihr eine Datei mit Makros speichert! Nun wählt ihr wieder die „Entwicklertools“ navigiert zu den „Makros“ und wählte eure Präsentation aus. Klickt auf „Ausführen“ und eure neu erstellte Präsentation wird geöffnet.

So erstellt ChatGPT eine PowerPoint Präsentation. (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Anzeige

ChatGPT um Verbesserungen bitten

Der Erstentwurf einer von ChatGPT erstellten Präsentation erinnert an ein blutiges Anfängerwerk. Ihr könnt mit dem richtigen Prompt zwar schon etwas erreichen, trotzdem ist fast immer Nachbesserungsbedarf vorhanden.

Für ein optimales Ergebnis gebt ihr der KI so präzise Anweisungen wie möglich. Seid ihr noch keine „Prompting-Profis“, lasst euch von einem Prompt-Generator weiterhelfen. Folgende Angaben sollte euer Prompt immer enthalten:

Anzahl der gewünschten Folien

Designvorgaben

Sprache/Sprachstil/Ausschlusskriterien

Wenn eure Präsentation fertig ist, schaut sie euch an. ChatGPT kann zwar helfen, ohne Optimierungen eurerseits bleibt es aber bei einer simplen Basis-Präsentation. Für individuelle Layouts kann ChatGPT zwar mit Vorschlägen weiterhelfen, eure eigenen Farben, Schriftarten und Bildern bringen aber mehr Persönlichkeit ins fertige Werk.

Wenn ihr euch mit Makros nicht auskennt und eigentlich nur Inspiration sucht, kann euch ChatGPT ebenfalls weiterhelfen. Die KI erstellt auf Wunsch eine Gliederung für eure Präsentation, die ihr dann selbst in PowerPoint erstellt.