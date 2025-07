PowerShell-Version anzeigen – so geht's

Abhängig von der installierten PowerShell-Version habt ihr verschiedene Funktionen und Befehle, die ihr nutzen könnt. Wir zeigen, mit welchem Befehl ihr die PowerShell-Version herausfinden könnt.

PowerShell-Version anzeigen

Drückt die Tastenkombination Windows + R. Gebt powershell ein und drückt Enter, um die PowerShell zu öffnen. Tippt dort den Befehl $PSVersionTable ein und drückt Enter.

Als erster Eintrag wird euch die PowerShell-Version angezeigt (PSVersion).

Darunter seht ihr die Frameworks und Protokolle, die die Basis der PowerShell sind.

„CLRVersion“ (Common Language Runtime) ist die Laufzeitumgebung des .NET-Frameworks.

Fehlende Info: PowerShell-Version 5.0 benötigt mindestens CLR-Version 4.0 und die .NET-Klassenbibliothek ab Version 4.5. Diese erhaltet ihr mit der Installation des .NET-Framework in der Version 4.5 oder höher.

PowerShell-Version abfragen – so funktioniert’s

Wer mit PowerShell arbeitet, sollte wissen, welche Version auf dem System installiert ist. Das ist besonders wichtig, wenn Skripte oder Module verwendet werden, die bestimmte Features oder Cmdlets benötigen, die erst ab einer bestimmten PowerShell-Version verfügbar sind. In der Powershell-Ansicht könnt ihr auch mit diesem Befehl arbeiten: $PSVersionTable.PSVersion.

Im Ergebnis erhaltet ihr eine Tabelle mit den Spalten „Major“, „Minor“, „Build“ und „Revision“. Die Tabelle könnte so aussehen:

Major Minor Build Revision 5 1 17763 1

In diesem Fall handelt es sich um PowerShell 5.1. Diese Version ist oft unter Windows 10 und 11 vorinstalliert. Bei PowerShell Core (ab Version 6) und PowerShell 7+ (auch „PowerShell 7“ oder „Pwsh“ genannt) sieht der Befehl gleich aus, muss aber in der neuen PowerShell-Umgebung (z. B. „pwsh.exe“) ausgeführt werden. Falls $PSVersionTable keine Ausgabe liefert, handelt es sich wahrscheinlich um eine sehr alte PowerShell-Version (z. B. 1.0 oder 2.0). In diesem Fall kann alternativ folgender Befehl helfen: $Host.Version

Dieser gibt ebenfalls eine Versionsnummer zurück, allerdings kann diese leicht von der tatsächlichen PowerShell-Version abweichen, da sie sich auf die Host-Anwendung bezieht.

