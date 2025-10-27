Praktische Funktion für Android-Tablets: Darauf haben Nutzer lange gewartet

App-Bubbles für alle!

Google nimmt endlich eine wichtige Verbesserung für Android-Tablets ins Visier: Mit einer neuen Multitasking-Funktion sollen sich künftig beliebige Apps in schwebende Fenster verwandeln lassen.

Überall App-Bubbles für Android-Tablets

Schon seit einiger Zeit tüftelt Google an einer besseren Multitasking-Lösung für Tablets. Jetzt gibt es mal wieder Hinweise auf eine Funktion, die intern als „Bubble Anything“ gehandelt wird. Sie erlaubt es, beliebige Android-Apps als schwebende Fenster darzustellen.

Bisher war diese Art von Floating-Fenstern auf bestimmte Messenger beschränkt. Nun soll das Feature breiter nutzbar werden und so eine Verbesserung für das tägliche Arbeiten mit Android-Tablets darstellen. Erste Spuren der Funktion tauchten bereits 2024 in der Beta-Version von Android 15 auf, nun zeigt sich in der aktuellen Canary-Version ein überarbeitetes Konzept.

Die neue Variante wirkt noch etwas besser in die Oberfläche integriert und verzichtet erfreulicherweise auf komplizierte Zusatzmenüs. Sobald eine App gebubbelt ist, lässt sie sich frei verschieben und jederzeit wieder in den Vordergrund holen. Damit entsteht ein flexibles Multitasking, das im besten Fall an eine Desktop-Bedienung erinnnert.

Tablet-Bubbles mit Android 16 oder 17

Ein offizieller Termin steht noch aus, aber die Funktion könnte mit Android 16 in einer der kommenden Quartalsaktualisierungen starten. Sollte das nicht klappen, dürfte Google spätestens mit Android 17 nachlegen (Quelle: Android Authority).

Dass bereits ein vollständiges Tutorial samt Animation existiert, spricht für eine baldige Einführung. Wie immer bleibt aber auch hier ein gewisses Restrisiko bestehen, dass Google das Feature am Ende doch noch streicht.