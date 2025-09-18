Praktische WhatsApp-Funktion hilft euch gegen Vergesslichkeit

WhatsApp behält für euch den Überblick.

Wer in Gruppenchats schnell mal den Überblick verliert oder wichtige Nachrichten vergisst, bekommt Hilfe: WhatsApp erhält jetzt auch unter iOS ein neues Feature, mit dem sich Nachrichten mit einem Erinnerungs-Timer versehen lassen.

WhatsApp: Nachrichten für später vormerken

Mit dem Update auf Version 25.25.74 verteilt WhatsApp eine nützliche neue Funktion an iPhone-Nutzer: Erinnerungen für Nachrichten. Einzelne Texte lassen sich antippen und mit einem Timer versehen, der sich dann entweder in festen Intervallen (wie beispielsweise nach zwei oder acht Stunden) oder nach eingestelltem Datum und Uhrzeit bemerkbar macht.

Die markierten Nachrichten erscheinen im Chat mit einem kleinen Glockensymbol. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, erinnert WhatsApp per Push-Benachrichtigung, inklusive Nachrichtentext, Medienvorschau und dem Hinweis, aus welchem Chat die Info stammt.

Sobald die Erinnerung ausgelöst wurde, verschwindet sie automatisch wieder aus der App. Alles bleibt dabei lokal auf dem Gerät gespeichert, ohne Mitwirkung der Meta-Cloud (Quelle: WABetaInfo).

Gerade in hektischen Gruppen oder beruflichen Chats kann die neue Funktion helfen, wichtige Infos nicht zu übersehen. Das reduziert den Griff zu externen To-do-Apps und sorgt für mehr Übersicht im Messenger-Alltag. Das dürfte vor allem denen gefallen, die viel mit WhatsApp arbeiten – und sich künftig weniger merken müssen.

WhatsApp: Erinnerungen auch auf dem iPhone

Android-Nutzer konnten die Funktion bereits vorab testen. Jetzt zieht WhatsApp für iOS nach, zumindest für erste Nutzer. Die Funktion wird schrittweise verteilt und dürfte in den kommenden Wochen breiter verfügbar sein. Wer das Update aus dem App Store installiert, kann einfach nachschauen, ob das Glockensymbol bereits erscheint.