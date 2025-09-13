Praktischer Tipp für Windows 11: Dieses Werkzeug kann mehr als gedacht

Der Rechner in Windows wird selten gelobt, ist aber trotzdem richtig hilfreich.

Der Rechner in Windows 11 kann euch bei viel mehr Aufgaben unterstützen als nur schnöde Additionen und Subtraktionen. Er kann euch ebenfalls bei so ziemlich jeder Umrechnung beiseite stehen, die euch in den Kopf kommt, von Währungen über Längeneinheiten, Energie und Temperatur.

Rechner in Windows 11 kann mehr als 1 plus 1

Wie viele Zentimeter waren noch einmal ein Zoll? Was meint das Cookie-Rezept mit 375 Grad Fahrenheit? Wie viele Sekunden dauert eigentlich ein Tag und wie viel ist der Euro jetzt genau in US-Dollar wert?

Diese Fragen und noch mehr kann euch der Rechner in Windows 11 beantworten. Die unscheinbare App, die ihr ganz einfach über die Suche oder den Windows-Start-Button finden könnt, bietet euch über das Hamburger-Menü-Icon eine Liste von 13 verschiedenen Konverter-Optionen an – zusätzlich zu den fünf wohl bekannteren Rechner-Optionen.

Natürlich könnt ihr die entsprechenden Umrechnungen auch per Google erfragen, aber wenn ihr den Rechner bereits offen habt oder verschiedene Umrechnungen in kurzer Zeit erledigen müsst, findet ihr damit eine clevere Lösung.

Bei Währungsumrechnungen ist übrigens besonders nützlich, dass ihr die Kurse manuell aktualisieren könnt, sodass ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Windows 11: Jede Menge versteckte Features

Auch wenn sich Windows 11 nicht überall großer Beliebtheit erfreut, hat das Betriebssystem dennoch den einen oder anderen Pluspunkt in petto – doch nicht immer werden die Stärken auch deutlich angekündigt.

Der praktische Umrechner ist da bei Weitem nicht das einzige Feature, das in Windows 11 unter dem Radar hindurchfliegt. So hat Kollege Robert Kohlick zum Beispiel erst verspätet festgestellt, dass ihr auf zwei Monitoren unterschiedliche Hintergründe einstellen könnt. Es lohnt sich also, die Augen nach nützlichen Tricks offenzuhalten.