Praktisches Pixel-Feature: Viele Nutzern übersehen es einfach

Ein kleines Werkzeug macht das Pixel noch smarter.

Viele Besitzer eines Pixel-Handys kennen die Funktion gar nicht, obwohl sie eigentlich sehr nützlich sein kann. Über Regeln lässt sich schnell automatisieren, wann das Smartphone laut, leise oder stumm sein soll. Das spart nicht nur Nerven, sondern verhindert auch verpasste Anrufe oder peinlich laute Klingeltöne.

Google Pixel: Lautstärke mit Regeln automatisieren

Die Funktion „Regeln“ gibt es schon seit einiger Zeit, doch sie wird häufig übersehen. Nutzer können damit festlegen, wie sich ihr Pixel-Handy in bestimmten Situationen verhält. Grundlage dafür sind entweder der aktuelle Standort oder das verbundene WLAN.

So schaltet sich das Pixel beispielsweise automatisch auf Vibration, sobald sich der Besitzer mit dem heimischen Netzwerk verbindet. Später kehrt es dann wieder zum Klingelton zurück, sobald man unterwegs ist.

Auch die umgekehrte Einstellung ist möglich: laut zu Hause, leise außerhalb. Das Verhalten des Smartphones lässt sich somit leicht an den eigenen Alltag anpassen. Die Funktion ist vor allem dann praktisch, wenn oft zwischen mehreren Orten gewechselt wird, an denen unterschiedliche Lautstärkeregeln gelten.

Einmal eingerichtet, kümmert sich das Smartphone dann selbstständig darum. Optional schlägt das Pixel sogar automatisch Regeln vor, wenn es wiederkehrende Muster erkennt (Quelle: Android Authority).

Pixel-Handys: So richtet ihr Regeln ein

In den Systemeinstellungen des Handys geht ihr zum Bereich „Regeln“ und könnt dort neue Regeln hinzufügen. Wer möchte, aktiviert noch Benachrichtigungen, sodass beim Wechsel der Modi eine kurze Meldung erscheint. Wichtig ist allerdings, dass der Standortzugriff dauerhaft aktiviert ist, da die Funktion sonst nicht funktioniert.

Google hat seine Reglen-Funktion noch nicht so weit ausgebaut wie Samsung seine Routines. Während Samsung zahlreiche Szenarien mit „Wenn-dann“-Logik erlaubt, sind beim Pixel bislang nur einfache Profilwechsel möglich. Das Starten bestimmter Apps oder das Verändern von Netzwerkeinstellungen sind nicht vorgesehen. Für komplexere Automatisierungen bleibt nur der Griff zu Drittanbieter-Apps wie Tasker.