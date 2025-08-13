Preis-Hammer bei Vodafone: Highspeed-Internet & Telefon-Flat jetzt für effektiv unter 30 € im Monat

Bei Vodafone gibt es gerade ein richtig gutes Angebot: Ihr könnt euch schnelles Kabel-Internet nicht nur schon ab 9,99 Euro im Monat sichern – für kurze Zeit winken auch noch 120 Euro Cashback. Wir haben uns die Aktion genauer angesehen und verraten euch alle Details.

In Zeiten von Homeoffice, TV-Streaming und Videotelefonie ist eine stabile, zuverlässige sowie schnelle Internetverbindung unerlässlich. Genau das bietet Vodafone mit seinen GigaZuhause-Tarifen, die ihr jetzt noch günstiger bekommt (Aktion bei Vodafone ansehen). Zu allen ab 9,99 Euro im Monat erhältlichen Tarifen gibt's 120 Euro Cashback – aber nur bis 28. September 2025.

Unsere Empfehlung: 250 Mbit/s für effektiv 29,99 € im Monat

Ein besonders ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Leistung bietet unserer Ansicht nach der "GigaZuhause 250 Kabel"-Tarif mit einer Geschwindigkeit von 250 Mbit/s im Download sowie 50 Mbit/s im Upload. Er kostet euch 19,99 Euro im ersten Jahr, ab dem 13. Monat steigt die Grundgebühr auf 49,99 Euro. Über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ergeben sich Kosten in Höhe von 839,76 Euro.

Durch den Cashback von 120 Euro werden diese auf nur noch 719,76 Euro gesenkt. Das entspricht einer effektiven Grundgebühr von 29,99 Euro über 24 Monate – ohne weitere Kosten, denn der Anschlusspreis entfällt.

Die Vertragsdetails des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Vodafone

Tarif: GigaZuhause 250 Kabel

Telefon-Flat ins deutsche Fest- und Vodafone-Mobilfunknetz

Bis zu 250 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload

24 Monate Mindestvertragslaufzeit 1 Monat Kündigungsfrist

Preis monatlich: 19,99 Euro (erste 12 Monate), danach 49,99 Euro

Bereitstellungspreis: 0 Euro

120 Euro Cashback (nur bis 28.09.2025)

(nur bis 28.09.2025) Effektive Grundgebühr: 29,99 Euro im Monat

Gigakombi berechtigt: Weitere 10 Euro im Monat sparen, wenn man bereits Mobilfunk bei Vodafone hat

berechtigt: Weitere 10 Euro im Monat sparen, wenn man bereits Mobilfunk bei Vodafone hat 100 Euro Bestchoice-Gutschein zusätzlich für junge Leute unter 28 Jahre

Wer will, kann sich gleich noch das komplette TV-Paket dazuholen: Bis zu 90 Sender laufen dann über den Anschluss – Internet, Telefon und Fernsehen bequem aus einer Hand. Junge Leute dürfen sich zusätzlich über einen Bestchoice-Gutschein im Wert von 100 Euro freuen. Und wer schon einen Vodafone-Mobilfunktarif hat, spart dank GigaKombi sogar nochmal 10 Euro im Monat.

Besonders kundenfreundlich: Vodafone lässt euch beim Wechsel nicht allein. Der Anbieter kündigt auf Wunsch euren alten Vertrag und startet den neuen Tarif erst, wenn der alte ausgelaufen ist. Bis zu 12 Monate lang zahlt ihr also noch keinen Cent für den neuen Anschluss – entspannt umsteigen inklusive.

Vodafone GigaZuhause: Für wen lohnt sich das Angebot?

Der Highspeed-Anschluss von Vodafone lohnt sich in erster Linie für alle, die wirklich schnelles Internet brauchen – sei es, um 4K-Filme zu streamen, für den regelmäßigen Download größerer Datenmengen oder für das Streamen von Games. Dafür ist Vodafones Angebot sehr gut geeignet – zumal der Preis durch den Cashback und den reduzierten Grundpreis in den ersten 12 Monaten besonders günstig ist.