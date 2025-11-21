Preise im freien Fall: Amazon verramscht Kaffeebohnen von Lavazza, Melitta und Jacobs

Wer in letzter Zeit Kaffee kaufen wollte, weiß: Das schwarze Gold ist richtig teuer geworden. Selbst beim Discounter haben die Preise spürbar angezogen. Da kommt die aktuelle Aktion von Amazon wie gerufen: Dort sind Kaffeebohnen von Marken wie Lavazza, Melitta, Jacobs oder Segafredo aktuell reduziert erhältlich.
Amazon hat Kaffee im Angebot: Markenbohnen zum kleinen Preis
Guter Kaffee muss nicht ins Geld gehen: Amazon hat aktuell viele gefragte Sorten im Angebot. Egal, ob man starken Espresso, eine leichte Crema oder einen würzigen Klassiker bevorzugt – hier findet jeder die richtige Bohne.
Jacobs No. 1 Selektion des Jahres 2025
Sorgfältig ausgewählte Bohnen und eine schonende Röstung sorgen für ein vollmundiges Aroma mit dezenten Zitrusnoten. Die Intensität liegt bei 6/10 – ideal für Café Crema sowie Vollautomaten und Siebträger. Das „Common Grounds“-Projekt unterstützt nachhaltige Anbaumethoden und reduziert Verpackungsmaterial.
Lavazza Qualità Oro
Eine Mischung aus sechs Arabica-Sorten aus Mittel- und Südamerika, bekannt für fruchtige und blumige Aromen mit samtiger Textur. Die mittlere Röstung (Intensität 5/10) liefert einen vollen Körper und eignet sich ideal für Espresso. Lavazza setzt dabei auf eine nachhaltige Produktion.
Melitta BellaCrema LaCrema
100 Prozent Arabica-Bohnen aus 4C-konformem Anbau, schonend in Deutschland geröstet. Vollmundiges, weiches Aroma mit geringem Säuregehalt (2/5), mittlerer Röstgrad (Stärke 3) – ideal für Caffè Crema, Vollautomaten, Siebträger oder French Press.
Segafredo Intermezzo
Intermezzo gehört zu Segafredos Le-Classiche-Linie und richtet sich an alle, die kräftigen Kaffee bevorzugen. Die dunkle Röstung liefert eine sehr hohe Intensität mit gleichmäßigem Körper und einem Hauch von Mandel im Aroma. Die Mischung kombiniert charakterstarke Robusta-Bohnen mit ausgewogenem südamerikanischem Arabica und sorgt so für ein vollmundiges, würziges Profil.
Melitta Barista Classic Crema
Mit mittlerer Röstung und einer Stärke von 3 von 5 richtet sich diese Sorte an alle, die einen milden, harmonischen Kaffee bevorzugen. Ideal für den täglichen Genuss aus dem Vollautomaten und alle, die eine feine Crema und ausgewogenes Aroma bevorzugen.
Pellini N.82 Vivace
Pellini N.82 Vivace liefert einen authentischen Espresso wie aus dem Café. Die harmonische Mischung aus sorgfältig gerösteten Arabica- und Robusta-Bohnen bringt eine mittlere Röstung mit hoher Intensität (8/9) in die Tasse. Der Kaffee wird schonend luftgekühlt und vor der Verpackung ruhen gelassen, wodurch Aroma und Geschmack optimal erhalten bleiben.
Lavazza Qualità Rossa
Die wohl bekannteste Sorte des italienischen Traditionsrösters überzeugt durch ihre vollmundige Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen aus Südamerika, Afrika und Südostasien. Aromen von Schokolade und Trockenfrüchten verleihen dem Kaffee eine runde, harmonische Note. Hervorragend geeignet für Espressomaschinen oder Vollautomaten.
Melitta Barista Classic Espresso
Wer es lieber stärker mag, greift zur Espresso-Variante. Mit Stärke 5 von 5 und einer dunkleren Röstung liefert Melitta hier einen ausdrucksstarken Kaffee mit satter Crema und vollem Körper – perfekt für Cappuccino und Latte Macchiato.
Jacobs Origins Brazil
Diese Sorte bringt brasilianisches Lebensgefühl in die Tasse. Die mittlere Intensität und die lieblich-nussigen Noten machen Jacobs Origins Brazil zu einem runden Alltagskaffee. Die Bohnen stammen aus verantwortungsvollem Anbau im Rahmen des JDE Peet’s Common Grounds Programms.
Markenkaffee oft günstiger als beim Discounter
Von kräftig über ausgewogen bis zu mild: Bei Amazon gibt es aktuell eine große Auswahl an hochwertigen Kaffeebohnen – meist deutlich günstiger als im Einzelhandel. Oft können nicht einmal Discounter wie Aldi oder Lidl mithalten. Wer seinen Kaffee liebt, sollte jetzt zugreifen und den Vorrat sichern, bevor die Angebote verschwinden.
Tipp: Besonders lohnenswert sind Mehrfachkäufe, denn Amazon gewährt oft zusätzliche Rabatte beim Kauf mehrerer Packungen.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.