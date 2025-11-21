Preise im freien Fall: Amazon verramscht Kaffeebohnen von Lavazza, Melitta und Jacobs

Wer in letzter Zeit Kaffee kaufen wollte, weiß: Das schwarze Gold ist richtig teuer geworden. Selbst beim Discounter haben die Preise spürbar angezogen. Da kommt die aktuelle Aktion von Amazon wie gerufen: Dort sind Kaffeebohnen von Marken wie Lavazza, Melitta, Jacobs oder Segafredo aktuell reduziert erhältlich.

Amazon hat Kaffee im Angebot: Markenbohnen zum kleinen Preis

Guter Kaffee muss nicht ins Geld gehen: Amazon hat aktuell viele gefragte Sorten im Angebot. Egal, ob man starken Espresso, eine leichte Crema oder einen würzigen Klassiker bevorzugt – hier findet jeder die richtige Bohne.

Jacobs No. 1 Selektion des Jahres 2025

Sorgfältig ausgewählte Bohnen und eine schonende Röstung sorgen für ein vollmundiges Aroma mit dezenten Zitrusnoten. Die Intensität liegt bei 6/10 – ideal für Café Crema sowie Vollautomaten und Siebträger. Das „Common Grounds“-Projekt unterstützt nachhaltige Anbaumethoden und reduziert Verpackungsmaterial.

Jacobs No.1 Selektion des Jahres 2025 Vollmundiges Aroma mit fruchtiger Zitrusnote, mittlere Intensität, 1 Kilo ganze Bohnen, geröstet in Bremen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:51 Uhr

Lavazza Qualità Oro

Eine Mischung aus sechs Arabica-Sorten aus Mittel- und Südamerika, bekannt für fruchtige und blumige Aromen mit samtiger Textur. Die mittlere Röstung (Intensität 5/10) liefert einen vollen Körper und eignet sich ideal für Espresso. Lavazza setzt dabei auf eine nachhaltige Produktion.

Qualità Oro Kaffeebohnen 100 Prozent Arabica-Bohnen aus Mittel- und Südamerika, mittlere Röstung mit fruchtigen und blumigen Aromanoten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:55 Uhr

Melitta BellaCrema LaCrema

100 Prozent Arabica-Bohnen aus 4C-konformem Anbau, schonend in Deutschland geröstet. Vollmundiges, weiches Aroma mit geringem Säuregehalt (2/5), mittlerer Röstgrad (Stärke 3) – ideal für Caffè Crema, Vollautomaten, Siebträger oder French Press.

Melitta BellaCrema LaCrema 100 Prozent Arabica-Bohnen mit mittlerer Röstung, vollmundigem Aroma und geringem Säuregehalt. Ideal für Kaffeevollautomaten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 12:09 Uhr

Segafredo Intermezzo

Intermezzo gehört zu Segafredos Le-Classiche-Linie und richtet sich an alle, die kräftigen Kaffee bevorzugen. Die dunkle Röstung liefert eine sehr hohe Intensität mit gleichmäßigem Körper und einem Hauch von Mandel im Aroma. Die Mischung kombiniert charakterstarke Robusta-Bohnen mit ausgewogenem südamerikanischem Arabica und sorgt so für ein vollmundiges, würziges Profil.

Segafredo Zanetti Intermezzo Dunkel geröstete Bohnen mit kräftigem Geschmack und Mandelnote. Geeignet für Mokka und verschiedene Kaffeemaschinen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 12:00 Uhr

Melitta Barista Classic Crema

Mit mittlerer Röstung und einer Stärke von 3 von 5 richtet sich diese Sorte an alle, die einen milden, harmonischen Kaffee bevorzugen. Ideal für den täglichen Genuss aus dem Vollautomaten und alle, die eine feine Crema und ausgewogenes Aroma bevorzugen.

Melitta Barista Classic Crema Mittlere Röstung für ausgewogenen Geschmack, ideal für Vollautomaten und Siebträger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 07:55 Uhr

Pellini N.82 Vivace

Pellini N.82 Vivace liefert einen authentischen Espresso wie aus dem Café. Die harmonische Mischung aus sorgfältig gerösteten Arabica- und Robusta-Bohnen bringt eine mittlere Röstung mit hoher Intensität (8/9) in die Tasse. Der Kaffee wird schonend luftgekühlt und vor der Verpackung ruhen gelassen, wodurch Aroma und Geschmack optimal erhalten bleiben.

Pellini N.82 Vivace Arabica-Robusta-Mischung mit mittlerer Röstung und Aromen von Kakao und Lakritze. Ideal für Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:15 Uhr

Lavazza Qualità Rossa

Die wohl bekannteste Sorte des italienischen Traditionsrösters überzeugt durch ihre vollmundige Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen aus Südamerika, Afrika und Südostasien. Aromen von Schokolade und Trockenfrüchten verleihen dem Kaffee eine runde, harmonische Note. Hervorragend geeignet für Espressomaschinen oder Vollautomaten.

Lavazza Qualità Rossa 1 Klio Arabica- und Robusta Mischung mit Aromen von Schokolade und Trockenfrüchten, mittlere Röstung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:49 Uhr

Melitta Barista Classic Espresso

Wer es lieber stärker mag, greift zur Espresso-Variante. Mit Stärke 5 von 5 und einer dunkleren Röstung liefert Melitta hier einen ausdrucksstarken Kaffee mit satter Crema und vollem Körper – perfekt für Cappuccino und Latte Macchiato.

Melitta Barista Classic Espresso Kräftig geröstete Kaffeebohnen für Vollautomaten, perfekt für Espresso und Milchgetränke. In Deutschland geröstet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 09:28 Uhr

Jacobs Origins Brazil

Diese Sorte bringt brasilianisches Lebensgefühl in die Tasse. Die mittlere Intensität und die lieblich-nussigen Noten machen Jacobs Origins Brazil zu einem runden Alltagskaffee. Die Bohnen stammen aus verantwortungsvollem Anbau im Rahmen des JDE Peet’s Common Grounds Programms.

Jacobs-Kaffeebohnen Origins Brazil Mild-nussiger Kaffee aus brasilianischen Bohnen mit mittlerer Intensität (4/10), ideal für Café Crema und Vollautomaten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 11:59 Uhr

Markenkaffee oft günstiger als beim Discounter

Von kräftig über ausgewogen bis zu mild: Bei Amazon gibt es aktuell eine große Auswahl an hochwertigen Kaffeebohnen – meist deutlich günstiger als im Einzelhandel. Oft können nicht einmal Discounter wie Aldi oder Lidl mithalten. Wer seinen Kaffee liebt, sollte jetzt zugreifen und den Vorrat sichern, bevor die Angebote verschwinden.

Tipp: Besonders lohnenswert sind Mehrfachkäufe, denn Amazon gewährt oft zusätzliche Rabatte beim Kauf mehrerer Packungen.

