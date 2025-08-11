Preisknaller: Amazon verschleudert hochwertigen USB-C-Kartenleser

Wer gerade Bedarf an einem USB-C-Lesegerät für SD- und microSD-Karten hat, sollte bei Amazon vorbeischauen: Dort gibt es ein hochwertiges Modell vom Hersteller Ugreen zum Knallerpreis zu kaufen. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Der USB-C-Kartenleser von Ugreen ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel (siehe unten) und eignet sich für das Lesen sowohl von SD-Karten, als auch von microSD-Karten. Bei Amazon erhaltet ihr das Gerät zum stark reduzierten Preis von nur 9,49 Euro statt 16,99 Euro (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen USB-C-Kartenleser Statt 16,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.08.2025 22:03 Uhr

Was bietet der USB-C-Kartenleser von Ugreen?

Von dem USB-C-Kartenleser wird eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 170 MB/s unterstützt. Kompatibel ist das Gerät unter anderem mit der iPhone 15-Serie, dem iPad Pro 2022/2020, MacBook Pro 2022, MacBook Air 2022, Surface Book 2/3, Galaxy S23/ S23+/ S23 Ultra, OnePlus 8/7T/7, Xiaomi Mi 9T/Mi 9/Mi A2. Der Leser unterstützt Plug&Play unter Windows, Mac OS, Linux und Android.

Praktisch ist, dass der Ugreen-Kartenleser die Verwendung beider Slots zur gleichen Zeit zulässt. Bezüglich der Speicherkarten-Formate unterstützt das Ladegerät die Formate SD, SDHC, SDXC, Micro-SD, Micro-SDHC und Micro- SDXC. Die maximal unterstützte Größe des Speichers beträgt 2 TB.

Für wen eignet sich der USB-C-Kartenleser von Ugreen?

Der Speicherkartenleser von Ugreen ist gut für alle geeignet, die ein schnelles Lesegerät für SD- und Micro-SD-Karten suchen, um an Handy, Tablet oder Smartphone Daten beispielsweise von Actioncams, Dashcams, Camcordern, Digitalkameras, Drohnen oder Wildkameras zu übertragen.

Auch die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über den USB-C-Kartenleser von Ugreen, denn diese vergaben im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei über 9.000 Bewertungen. Hervorgeheben werden von den Rezensenten unter anderem die gute Verarbeitung und Funktionalität, die kompakte Größe und die einfache Handhabung des Kartenlesers von Ugreen.

Ugreen USB-C-Kartenleser jetzt ab 9,49 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 08:47 Uhr

