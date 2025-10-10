Preissturz beim Leasing: Opel Corsa fast so günstig wie Deutschland-Ticket

Kompakt, zuverlässig und seit Jahren ein Bestseller auf deutschen Straßen: Der Opel Corsa zählt zu den Klassikern unter den Kleinwagen. Wer aktuell nach einem günstigen Leasing-Auto sucht, findet bei 9drive ein attraktives Angebot.

Opel Corsa ab 88 Euro im Monat bei 9drive

Den Opel Corsa gibt es dort ab 88 Euro monatlich (jetzt bei 9drive ansehen) – ein extrem gutes Angebot. Zum Vergleich: Ab 2026 zahlt man fürs Deutschland-Ticket schon 63 Euro. Das Angebot gilt für Privat- und Gewerbekunden bei einer Laufzeit von 24 Monaten und 5.000 Kilometern pro Jahr (andere Varianten sind konfigurierbar – bei steigendem Preis). Die Bereitstellungskosten betragen einmalig 999 Euro, eine Sonderzahlung ist nicht erforderlich.

In der angebotenen Version kommt der Opel Corsa mit einem 1.2-Liter-Turbo-Benzinmotor, 100 PS, Schaltgetriebe und einem kombinierten Verbrauch von 5,2 Litern auf 100 Kilometer. Zur Ausstattung zählen unter anderem:

Spurhalteassistent und Frontkollisionswarner

Verkehrszeichenerkennung

Intelligenter Geschwindigkeitsregler

10-Zoll-Touchscreen mit DAB+ und Bluetooth

Klimaanlage und beheizbare Außenspiegel

Das Gesamtpaket macht den Corsa zu einem praktischen Begleiter für Stadt, Pendelstrecke oder den Fuhrpark kleiner Unternehmen.

Leasing-Kosten im Überblick

Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Laufleistung: 5.000 km/Jahr (anpassbar)

5.000 km/Jahr (anpassbar) Monatsrate: 88 Euro

88 Euro Bereitstellungskosten: 999 Euro

999 Euro Sonderzahlung: 0 Euro

0 Euro Leasingfaktor: 0,38

Beachtet, dass Kosten für Versicherung, Steuer und eventuelle Zusatzleistungen wie GAP-Schutz nicht in der Leasingrate enthalten sind.

Alternative: Opel Corsa mit Automatik ab 119 Euro

Wer mehr Komfort möchte, kann auch zur Automatikversion greifen. Diese bietet eine erweiterte Ausstattung und startet ab 119 Euro monatlich (jetzt bei 9Drive ansehen).