Preissturz beim Leasing: Opel Corsa fast so günstig wie Deutschland-Ticket

Kompakt, zuverlässig und seit Jahren ein Bestseller auf deutschen Straßen: Der Opel Corsa zählt zu den Klassikern unter den Kleinwagen. Wer aktuell nach einem günstigen Leasing-Auto sucht, findet bei 9drive ein attraktives Angebot.
Opel Corsa ab 88 Euro im Monat bei 9drive
Den Opel Corsa gibt es dort ab 88 Euro monatlich (jetzt bei 9drive ansehen) – ein extrem gutes Angebot. Zum Vergleich: Ab 2026 zahlt man fürs Deutschland-Ticket schon 63 Euro. Das Angebot gilt für Privat- und Gewerbekunden bei einer Laufzeit von 24 Monaten und 5.000 Kilometern pro Jahr (andere Varianten sind konfigurierbar – bei steigendem Preis). Die Bereitstellungskosten betragen einmalig 999 Euro, eine Sonderzahlung ist nicht erforderlich.
In der angebotenen Version kommt der Opel Corsa mit einem 1.2-Liter-Turbo-Benzinmotor, 100 PS, Schaltgetriebe und einem kombinierten Verbrauch von 5,2 Litern auf 100 Kilometer. Zur Ausstattung zählen unter anderem:
- Spurhalteassistent und Frontkollisionswarner
- Verkehrszeichenerkennung
- Intelligenter Geschwindigkeitsregler
- 10-Zoll-Touchscreen mit DAB+ und Bluetooth
- Klimaanlage und beheizbare Außenspiegel
Das Gesamtpaket macht den Corsa zu einem praktischen Begleiter für Stadt, Pendelstrecke oder den Fuhrpark kleiner Unternehmen.
Leasing-Kosten im Überblick
- Laufzeit: 24 Monate
- Laufleistung: 5.000 km/Jahr (anpassbar)
- Monatsrate: 88 Euro
- Bereitstellungskosten: 999 Euro
- Sonderzahlung: 0 Euro
- Leasingfaktor: 0,38
Beachtet, dass Kosten für Versicherung, Steuer und eventuelle Zusatzleistungen wie GAP-Schutz nicht in der Leasingrate enthalten sind.
Alternative: Opel Corsa mit Automatik ab 119 Euro
Wer mehr Komfort möchte, kann auch zur Automatikversion greifen. Diese bietet eine erweiterte Ausstattung und startet ab 119 Euro monatlich (jetzt bei 9Drive ansehen).
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.