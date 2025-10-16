Preistipp laut Stiftung Warentest: Diese Soundbar klingt gut und kostet wenig

Bombastisches Bild, dünner Klang: Das Problem kennen viele Besitzer moderner Flachbildfernseher. Eine Soundbar ist hier die einfachste Lösung – einfach anschließen, besserer Sound, fertig. Nur der Preis schreckt oft ab. Umso besser: Den Preistipp der Stiftung Warentest gibt es aktuell schon für 199 Euro.

Denon DHT-S218: Preistipp-Soundbar von Stiftung Warentest

Im großen Soundbar-Test (11/2025) der Stiftung Warentest sicherte sich die Marshall Heston 120 den Testsieg – kostet mit rund 1.000 Euro aber auch ordentlich. Deutlich günstiger kommt man mit der Denon DHT-S218 weg. Sie wurde von den Testern als Preistipp ausgezeichnet und ist derzeit bei Amazon für etwa 220 Euro erhältlich (jetzt bei Amazon ansehen). Noch besser ist allerdings das Angebot von Coolblue, wo die Soundbar gerade nur 199 Euro kostet.

Denon DHT-S218 Kompakte Soundbar mit integriertem Subwoofer, Dolby Atmos und Bluetooth. Mit Dialog-Verstärker für bessere Sprachverständlichkeit und HDMI eARC. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 16:47 Uhr

Coolblue ist so etwas wie der niederländische MediaMarkt: Ein beliebter Elektronikhändler aus den Niederlanden und Belgien, der inzwischen auch in Deutschland aktiv ist. Neben dem Onlineshop gibt es bereits Filialen in Düsseldorf, Essen, Dortmund und Frankfurt.

Die Denon DHT-S218 erhielt von Stiftung Warentest die Gesamtnote „Gut (2,5)“. Besonders beim Stromverbrauch überzeugt sie und bekam sogar die Bestnote. Beim Sound reichte es nur für ein „Befriedigend“, doch für 199 Euro kann man kaum meckern – schließlich klingt sie immer noch deutlich besser als die eingebauten Lautsprecher eines Fernsehers.

Alternative: LG-Soundbar und Subwoofer im Set

Wer lieber Soundbar und Subwoofer im Set sucht, findet mit der LG DS70TY eine starke Alternative. Die Stiftung Warentest empfiehlt das Modell als Preistipp für alle, die auf wuchtigere Bässe stehen. Bei Amazon gibt es das Doppelpack derzeit für 277 Euro.

LG DS70TY Soundbar mit kabellosem Subwoofer. Verbindet sich u.a. über HDMI und Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 16:49 Uhr