Premium-Deal im Telekom-Netz: congstar bietet 150 GB für nur 29 € monatlich

Viel Datenvolumen ohne lange Bindung: congstar bietet mit der Allnet Flat L einen Premium-Tarif im Telekom-Netz, der trotz üppiger 150 GB monatlich kündbar ist. Dazu kommt ein besonderes Extra, das den Deal langfristig noch attraktiver macht.

Allnet Flat L mit automatischem Datenupgrade

Die congstar Allnet Flat L mit GB+ bietet 150 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz der Telekom, eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming inklusive Schweiz (zum Angebot bei congstar). Besonders interessant: Der Tarif ist monatlich kündbar und kostet 29 Euro im Monat. Dazu kommen einmalig 35 Euro Anschlusspreis bei der flexiblen Variante.

Das Highlight ist das GB+-Feature: Jedes Jahr erhaltet ihr automatisch 10 GB mehr Datenvolumen dazu – ohne Aufpreis. Im zweiten Jahr stehen euch also 160 GB zur Verfügung, im dritten Jahr 170 GB und so weiter. Das Volumen wächst, solange ihr im Tarif bleibt.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: congstar

Tarifname: Allnet Flat L mit GB+

Datenvolumen + Speed: 150 GB mit bis zu 50 MBit/s

Besonderheit: GB+ (jährlich 10 GB mehr)

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: Allnet-Flat in alle deutschen Netze, EU-Roaming inklusive Schweiz, eSIM verfügbar

Einmalige Kosten: 35 Euro Anschlusspreis

Grundgebühr: 29 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Die congstar Allnet Flat L richtet sich an Power-User und Vielsurfer, die das beste deutsche Netz nutzen möchten, aber trotzdem flexibel bleiben wollen. Mit 150 GB könnt ihr problemlos 4K-Videos streamen, intensiv soziale Medien nutzen oder den Tarif sogar als Ersatz für den Festnetzanschluss verwenden.

Besonders attraktiv ist die Kombination aus Premium-Leistung und monatlicher Kündbarkeit. Andere Anbieter verlangen für vergleichbare Tarife im Telekom-Netz oft deutlich mehr oder binden euch für 24 Monate. Mit etwa 19 Cent pro Gigabyte im ersten Jahr (und weniger in den Folgejahren) bietet der Tarif ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das beste deutsche Netz.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, kann bei congstar zur günstigeren Alternativen wie der Allnet Flat M oder S mit GB+ greifen (zu den Angeboten bei congstar). Für Nutzer, die bereit sind, sich 24 Monate zu binden, reduziert sich der Anschlusspreis auf 15 Euro.

Andere Premium-Anbieter wie Unlimited Mobile oder die Telekom direkt bieten ähnliche Leistungen, allerdings meist zu höheren Preisen oder mit weniger Flexibilität. Ein Vergleich in unserem Tarif-Rechner zeigt euch alle verfügbaren Optionen im Überblick.