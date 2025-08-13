Prepaid eSIM: Bei welchen Anbietern in Deutschland?

Habt ihr einen Handytarif mit eSIM, benötigt ihr keine richtige SIM-Karte aus Kunststoff mehr. Stattdessen greift das Smartphone über eine integrierte SIM-Karte auf die Dienste des Mobilfunkanbieters zu. Die eSIM-Funktion gibt es bei vielen Laufzeitverträgen. Man kann die eSIM aber inzwischen auch bei vielen Prepaid-Anbietern nutzen.

Damit ihr auf die mobilen Daten und das Mobilfunknetz ohne Plastik-SIM-Karte zugreifen könnt, muss euer Smartphone eSIM-fähig sein. Das ist zum Beispiel bei iPhones ab dem iPhone XS der Fall.

Welche Prepaid-Anbieter haben eine eSIM?

Wer sich nicht langfristig an einen Mobilfunkanbieter binden möchte, greift zu einem Prepaid-Tarif. So ist man nicht gezwungen, Monat für Monat zu zahlen, sondern kann frei entscheiden, wann man sein Prepaid-Guthaben auflädt, um auf mobile Dienste zuzugreifen. Bei welchen Anbietern bekommt man eine Prepaid-eSIM? Dazu gehören unter anderem diese:

fraenk: Bei fraenk könnt ihr die eSIM direkt bei Abschluss des Prepaid-Vertrags buchen. So könnt ihr nach der Bestellung auf die Dienste zugreifen, ohne warten zu müssen, bis euch die SIM-Karte zugeschickt wird (mehr dazu bei fraenk).

Edeka Smart: Bei Edeka Smart könnt ihr die eSIM ebenfalls direkt bei der Buchung eines neuen Prepaid-Vertrags auswählen. Wer den Anbieter bereits mit einer normalen SIM-Karte nutzt, findet hier Informationen zum Wechsel auf die eSIM (mehr zur eSIM bei Edeka Smart).

Telekom: Hier könnt ihr euch zunächst eine normale, handelsübliche Prepaid-SIM holen. Nach der Aktivierung kontaktiert ihr den Telekom-Kundenservice, der euch die eSIM als Download zur Verfügung stellt. Wie man die eSIM bekommt, wird im Service-Center bei Telekom erklärt.

Vodafone : Für Callya-Karten kann man ebenfalls eine eSIM anstelle einer klassischen SIM auswählen. Die Anmeldedaten werden per E-Mail übertragen. Bestandskunden können einen Austausch online oder per Hotline beantragen.

: Für Callya-Karten kann man ebenfalls eine eSIM anstelle einer klassischen SIM auswählen. Die Anmeldedaten werden per E-Mail übertragen. Bestandskunden können einen Austausch online oder per Hotline beantragen. o2: Bei o2 gibt es auch Prepaid-Tarife mit eSIM. Hier findet ihr eine Übersicht der verschiedenen Optionen.

Simquadrat / sipgate: Bei diesem Anbieter bekommt man für alle Prepaid-Optionen auch ein eSIM-Profil.

Bei diesem Anbieter bekommt man für alle Prepaid-Optionen auch ein eSIM-Profil. Drillisch (PremiumSIM, Handyvertrag.de, winSIM, DeutschlandSIM und mehr): Hier kann die eSIM kostenpflichtig als Haupt-SIM oder Multi-SIM in der Service-Welt aktiviert werden.

(PremiumSIM, Handyvertrag.de, winSIM, DeutschlandSIM und mehr): Hier kann die eSIM kostenpflichtig als Haupt-SIM oder Multi-SIM in der Service-Welt aktiviert werden. Congstar: Nutzt ihr hier einen Prepaid-Tarif, könnt ihr die echte SIM-Karte online gegen eine eSIM umtauschen. Das geht in der Congstar-App. Die Einstellungen findet ihr anschließend im Kunden-Center. So erhält man die eSIM bei Congstar.

Auch kleinere Anbieter wie Blau oder Ay Yildiz (Aystar) bieten Prepaid-Optionen mit eSIM.

Bei Anbietern wie Yesim gibt es auch Prepaid-Optionen mit eSIM für Auslandstarife. Mehr dazu direkt beim Anbieter.

Bucht ihr online eine Prepaid-Option mit eSIM, lässt sich der Tarif meist sofort nutzen. Achtet dabei auf die Angebotsbedingungen. o2 verspricht etwa „Du kannst sofort nach der Einrichtung loslegen“. Manchmal müsst ihr aber auch warten, bis Vertragsunterlagen zugeschickt werden oder bis der Tarif freigeschaltet wird.

eSIM-Prepaid bei 1&1?

Was sind die Vorteile einer eSIM?

1&1 bietet derzeit keine eSIM-Option für seine Prepaid-Angebote. Hier ist das Feature also lediglich für Kunden mit Laufzeitverträgen verfügbar. Ob und wann sich das ändert, ist nicht bekannt.

Bei Aldi Talk kann man derzeit nur eine Plastik-SIM gegen eine eSIM tauschen. Bei Neubuchungen erhält man also zunächst die Plastikoption und muss sich dann an die Service-Hotline unter der Nummer 0177-177 1157 wenden.