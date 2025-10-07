Prime Days 2025: Mit diesem simplen Trick bekommt man die Deals ganz ohne Abo

Amazon startet heute die herbstliche Rabattaktion mit den „Prime Days“. Das Shopping-Event läuft am 7. und 8. Oktober. Kann man auch ohne Amazon-Prime-Abo auf die Prime-Day-Angebote zugreifen?

Amazon: Prime Days ohne Prime-Abo? So sieht es aus

In den kommenden Tagen wird es Tausende von Angeboten für Produkte aus den Kategorien Haushalt, Technik, Elektrogeräte, Mode und mehr geben. In diesem Jahr gibt es nach den Prime-Days im Juni kurz vor dem Black Friday noch eine zweite Aktion. Wie der Name bereits vermuten lässt, sind die Prime-Day-Angebote nur für Mitglieder mit einem laufenden Amazon-Prime-Abonnement verfügbar. Habt ihr noch kein Abo, könnt ihr trotzdem ganz ohne Zusatzkosten auf die Schnäppchen zugreifen.

Prime kostenlos sichern

Amazon bietet immer noch einen kostenlosen Probemonat für Amazon Prime an. Ihr könnt euch also jederzeit anmelden und so auch auf die Prime-Day-Deals zugreifen. Das geht hier.

Nach der Anmeldung kann man Prime 30 Tage lang gratis nutzen. Das reicht, um bis zum kommenden Freitag auf alle aktuellen und kommenden Angebote zuzugreifen.

Der Gratis-Monat steht auch Nutzern zur Verfügung, die bereits früher ein Prime-Abonnement hatten. Es gibt keine pauschale Angabe dafür, wie lange ein Abo zurückliegen muss, um wieder den kostenlosen Probemonat nutzen zu können. Meistens steht der Gratis-Monat aber nach rund einem Jahr zur erneuten Buchung zur Verfügung.

So bekommt ihr den Gratis-Monat:

Steuert die Seite amazon.de/prime an. Tippt auf den Button „30 Tage kostenlos testen“. Loggt euch mit eurem Amazon-Konto ein. An dieser Stelle könnt ihr auch einen ganz neuen Account anlegen. Gebt eine Zahlungsart an. Es wird noch nichts abgebucht, die Angabe wird aber benötigt, wenn ihr nicht kündigt. Aktiviert die Mitgliedschaft. Ab sofort könnt ihr auf alle Prime-Vorteile zugreifen und euch so auch die Prime-Day-Angebote sichern. Hier findet ihr alle laufenden Angebote im Überblick.

Wenn ihr versucht, die 30 Gratis-Tage immer wieder mit einem neuen Account zu buchen, könnte das fehlschlagen. Amazon gleicht die hinterlegten Zahlungsdaten ab und blockt den Gratis-Zugang möglicherweise, wenn die Bezahldaten vor kurzem bereits mit einer anderen E-Mail-Adresse genutzt wurden.

Hinweis: Beachtet, dass das Gratis-Abo nach Ablauf der 30 Tage automatisch in die kostenpflichtige Option wechselt. Falls ihr die Prime-Vorteile nicht dauerhaft nutzen wollt, solltet ihr rechtzeitig kündigen. Das geht direkt im Amazon-Konto.

Prime Days: So gibt es den Zugang günstiger

Neben dem Gratis-Monat gibt es noch einige Optionen, um den Prime-Zugang dauerhaft oder über einen bestimmten Zeitraum günstiger zu erhalten:

Seit kurzer Zeit können sich alle 18 bis 22-jährigen Nutzer in Deutschland den Zugang zum halben Preis sichern. Junge Leute bezahlen dann nur 4,49 Euro pro Monat oder 44,90 Euro pro Jahr für das Prime-Abonnement. Den Zugang kann man sich hier sichern.

in Deutschland den Zugang zum halben Preis sichern. Junge Leute bezahlen dann nur 4,49 Euro pro Monat oder für das Prime-Abonnement. Den Zugang kann man sich hier sichern. Wer von der Zahlung des Rundfunkbeitrags befreit ist, bekommt Prime ebenfalls 50 Prozent günstiger.

Entsprechende Nachweise müssen bei der Buchung eingereicht werden.

Nutzer ohne Voraussetzung für ein günstiges Abonnement können anstelle des Jahres-Abonnements für 89,90 Euro den Zugang auch nur für einen Monat buchen. Das kostet 8,99 Euro für 30 Tage. Falls ihr den Probemonat also nicht mehr gewährt bekommt, könnt ihr so den Zugang zu den Prime-Day-Angeboten bekommen. Möglicherweise findet ihr etwas, das mehr als 9 Euro günstiger ist und spielt so die Abo-Gebühren wieder ein. Gleichzeitig könnt ihr in dem Abo-Zeitraum auf alle Vorteile wie die Prime-Filme zugreifen.

Prime Days 2025 Mal sehen, was Amazon in den nächsten Tagen so anbietet. Auch wenn man nicht wirklich was braucht, findet man ja doch hin und wieder was. Ich habe immerhin schon einige günstige Filme und Serien bei den Prime-Video-Angeboten gefunden. Martin Maciej

