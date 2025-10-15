Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Prime Video startet nicht? Ohne diesen Code geht's nicht

Prime Video startet nicht? Ohne diesen Code geht’s nicht

(© IMAGO / NurPhoto / Bearbeitung GIGA)
Ihr wollt Prime Video auf dem Smart-TV, Fire TV oder einer Konsole nutzen, ohne lange Passwörter einzutippen? Mit dem Amazon MyTV-Code verbindet ihr euer Gerät schnell mit eurem Konto. Wir zeigen, wo ihr den Code eingebt, welche Alternativen es gibt und was ihr bei Problemen tun könnt.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Was steckt hinter dem Amazon MyTV-Code?
  2. 2.Anmeldung Schritt für Schritt
  3. 3.Alternativen: QR-Code und Direktlogin
  4. 4.Häufige Fehler und ihre Lösungen

Was steckt hinter dem Amazon MyTV-Code?

Ihr werdet zur Code-Eingabe aufgefordert, wenn ihr euch in der Prime-App auf dem entsprechenden Empfangsgerät anmelden wollt. Der Code wird dann in der App angezeigt. Statt E-Mail-Adresse und Passwort mühsam über die Fernbedienung einzutippen, gebt ihr den Code einfach im Browser ein.

Der MyTV-Login funktioniert ähnlich wie die Code-Eingabe bei YouTube Activate. So verbindet ihr euer Amazon-Konto mit dem Smart-TV-Gerät oder Streaming-Stick in wenigen Schritten.

Anmeldung Schritt für Schritt

So richtet ihr Prime Video über den MyTV-Code ein:

  1. Öffnet die Amazon-Video-App auf dem gewünschten Gerät.
  2. Wählt „Auf Prime-Webseite registrieren“ aus, um den MyTV-Code zu erhalten.
  3. Ruft primevideo.com/mytv oder amazon.de/mytv in einem Browser auf – am PC oder Handy.
  4. Meldet euch in eurem Amazon-Konto an.
  5. Wechselt oben rechts in den Bereich „Meine Geräte“.
  6. Klickt auf „Neues Gerät registrieren“.
  7. Gebt den Code ein, der auf dem Smart-TV-Gerät angezeigt wird.
Euer Amazon-Konto ist nun mit dem Fernseher verbunden und ihr könnt Filme, Serien und Videos aus dem Prime-Programm abspielen.

Alternativen: QR-Code und Direktlogin

Neben der klassischen Code-Eingabe gibt es inzwischen weitere Methoden:

  • QR-Code-Login: Auf vielen neueren Geräten wird neben dem MyTV-Code ein QR-Code angezeigt. Scannt ihn einfach mit der Amazon-App auf dem Smartphone, wenn ihr dort bereits eingeloggt seid. Das Gerät wird automatisch verknüpft.
  • Direkte Anmeldung: Einige Smart-TVs und Sticks ermöglichen es, sich direkt in der App mit E-Mail-Adresse und Passwort anzumelden – ganz ohne zusätzlichen Code.

Häufige Fehler und ihre Lösungen

Nicht immer klappt die Anmeldung sofort. Häufige Probleme und Tipps:

  • Code ungültig oder abgelaufen: Die Codes sind nur kurz gültig. Fordert in der TV-App einen neuen an und prüft, dass ihr ihn auf der richtigen Seite (primevideo.com/mytv) eingebt.
  • Kein Code angezeigt: Startet die Prime-Video-App oder euer Gerät neu. Achtet auch darauf, dass die App aktuell ist – ein Update kann Probleme beheben.
  • Anmeldung trotz korrektem Code nicht möglich: Überprüft die Internetverbindung und entfernt das Gerät notfalls im Bereich „Meine Geräte“ eures Amazon-Kontos, bevor ihr es erneut registriert.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Für welche Geräte funktioniert der MyTV-Code?

Der Code wird auf den meisten Geräten angezeigt, die eine Prime-Video-App unterstützen – darunter Smart-TVs von Samsung, LG, Sony, Fire TV, Apple TV, PlayStation und Xbox.

Kann ich mein Gerät auch ohne MyTV-Code anmelden?

Ja. Bei vielen Geräten könnt ihr euch alternativ direkt mit euren Amazon-Zugangsdaten einloggen oder den QR-Code scannen.

Wie kann ich alte Geräte abmelden?

Im Amazon-Konto unter „Meine Inhalte und Geräte“ findet ihr eine Übersicht aller registrierten Geräte. Hier könnt ihr einzelne Geräte abmelden, wenn ihr einen Fernseher verkauft habt.
