Probleme bei Windows 11: Microsoft-Manager gesteht Fehler ein

Microsoft gelobt Besserung.

Windows 11 hat ein Problem – und Microsoft weiß das. Nun meldet sich der neue Windows-Chef Pavan Davuluri nach wachsender Unzufriedenheit aus der Entwickler-Community ungewöhnlich offen zu Wort. Vor allem die Nutzererfahrung steht in der Kritik.

Microsoft hört sich Kritik an Windows 11 an

Ein viel beachteter Beitrag des Entwicklers und Autors Gergely Orosz brachte das Thema ins Rollen. In seinem Post auf der Twitter-Plattform X zweifelt er daran, ob Windows die richtige Wahl für Entwickler sei. Zu viele Ungereimtheiten und zu wenig Flexibilität sprechen derzeit mehr für macOS oder Linux. Der Beitrag wurde zehntausendfach gelesen und anscheinend auch in Redmond zur Kenntnis genommen.

Microsofts Pavan Davuluri, seit Kurzem verantwortlich für Windows, hat öffentlich auf die Kritik reagiert und dabei sogar Fehler eingestanden. In einem eigenen X-Beitrag erklärt er: „Ich habe die Kommentare gelesen und sehe einen Fokus auf Dinge wie Zuverlässigkeit, Leistung und Bedienbarkeit.“

Auch inkonsistente Dialoge und fehlende Funktionen für Power-User nennt er als Schwachstellen von Windows. Die Kritik sei berechtigt. Das Windows-Entwicklerteam beschäftige sich intensiv mit diesen Themen.

Trotz Kritik: Windows 11 bleibt auf KI-Kurs

Trotz der Selbstkritik bleibt Microsoft seinem eingeschlagenen KI-Kurs treu. Davuluri spricht mittlerweile sogar von einem „agentischen Betriebssystem“, das mithilfe smarter Funktionen die Bedienung erleichtern soll. Von mehr Individualisierung oder einem dedizierten Power-User-Modus, wie ihn selbst Ex-Mitarbeiter wie Dave Plummer gefordert haben, ist bislang nichts zu sehen.

Dass sich das Windows-Team bemüht, zeigt Davuluris Angebot zur direkten Kontaktaufnahme mit der Community. „Wir wissen, dass Worte nicht ausreichen“, schreibt er. Man wolle zeigen, dass man zuhört und gezielt nachbessert. Konkrete Maßnahmen nennt er allerdings nicht. Ob aus den Ankündigungen mehr wird als PR, bleibt abzuwarten.