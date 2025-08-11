Profi-Sportler durch Roboterbeine? Das passiert, wenn du ein Exoskelett trägst

Exoskelette versprechen, menschliche Fähigkeiten zu verbessern – doch liefern sie wirklich ab? Ich habe das DNSYS X1 getestet, ein Gerät, das die Beinmuskulatur unterstützen soll. Die Ergebnisse? Überraschend und zugleich ernüchternd.

Exoskelett im Alltag: Technik mit kleinen Tücken

Bevor ich das DNSYS X1 beim Sport an seine Grenzen brachte, habe ich es einige Wochen im Alltag getragen. Das Anlegen geht schnell, und die Steuerung funktioniert entweder per App oder direkt am Gerät. Je nach Modus unterstützt das Exoskelett die Beine unterschiedlich stark – etwa, indem es beim Sprint nach oben zieht oder im Trainingsmodus Widerstand erzeugt, ähnlich wie das Laufen durch Wasser.

Das Gerät wiegt 1,6 Kilo, was anfangs ungewohnt ist, sich aber schnell normal anfühlt. Wirklich störend ist nur die Lautstärke. Interessant wurde es mit ausgeschalteter Unterstützung: Ohne Hilfe fühlen sich die Beine plötzlich schwer und träge an. Für gesunde Menschen bleibt der Nutzen im Alltag jedoch überschaubar – die Erleichterung liegt bei etwa 5 %. Doch wie schlägt sich das Exoskelett im Sport?

Sporttest: Sprint, Treppenlauf und Ausdauer

Beim Sprinttest kam die erste Enttäuschung: Mit Exoskelett war ich langsamer. Meine Zeit von 13,85 Sekunden lag deutlich hinter den 13,23 Sekunden ohne Gerät. Die Technik konnte meine Schrittfrequenz offenbar nicht verarbeiten und wirkte eher hinderlich.

Auch beim Treppenlauf gab es keinen Vorteil. Die 200 Stufen waren anfänglich leichter zu bewältigen, doch als meine Energie nachließ, wurde das Gewicht des Exoskeletts zur Belastung. Das Resultat: Mit Skelett war ich 10 Sekunden langsamer als ohne (1:06 Minuten).

Einzig im 5-Kilometer-Lauf konnte das Exoskelett minimal punkten: 28:51 Minuten mit Skelett versus 29:13 Minuten ohne. Der Unterschied von 22 Sekunden ist zwar kaum signifikant, subjektiv aber zumindest bei Steigungen eine spürbare Erleichterung.

Fazit: Mehr Spielerei als Profi-Ausrüstung

Mein Test zeigt, dass das DNSYS X1 im Alltag und Sport zwar eine leichte Unterstützung bietet, die jedoch durch das Zusatzgewicht und die Bewegungseinschränkung wieder ausgeglichen wird. Es macht niemanden zum Profi-Sportler. Vielleicht wäre es beim Wandern eine Hilfe, doch die Gurtposition ist für Rucksäcke unpraktisch.

Exoskelette für den Consumer-Bereich stehen noch am Anfang. In ein paar Jahren könnte die Technik ausgereifter sein, aber derzeit bleibt sie eher eine Spielerei – mit potenziellem Nutzen für ältere oder weniger mobile Menschen.