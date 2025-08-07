Profi-Tipps vom ADAC: So checkt ihr euer Auto vor und nach dem Urlaub

Wenn ihr mit dem Auto in den Urlaub fahrt, solltet ihr euer Fahrzeug vor der Abfahrt unbedingt einmal gründlich überprüfen. Hier erfahrt ihr, worauf ihr achten müsst, damit ihr sicher und entspannt ans Ziel kommt

ADAC empfiehlt Fahrzeugcheck vor Abreise

Damit ihr sicher und ohne unangenehme Überraschungen die Fahrt in den Urlaub auf euch nehmen könnt, empfiehlt der ADAC, euer Fahrzeug vor Abreise gründlich durchzuchecken. So seid ihr auf der sicheren Seite und könnt euren Urlaub gleich von Beginn an richtig genießen.

Auch nach dem Ende des Urlaubs solltet ihr ein paar Dinge beachten, damit das Fahrzeug wieder alltagstauglich wird.

Was müsst ihr vor der Abreise beachten?

Die Fahrt in den Urlaub ist meistens länger als die täglichen Strecken vor Ort selbst. Am Urlaubsort angekommen, werdet ihr euer Auto sicher auch regelmäßig für Ausflüge nutzen. Damit es hier zu keinen Problemen kommt, solltet ihr folgende Dinge nach ADAC-Empfehlung kontrollieren:

Reifen : Je nachdem, wie stark das Fahrzeug beladen wird, müsst ihr gegebenenfalls den Reifendruck anpassen. Achtet außerdem auf das Reifenprofil und mögliche Beschädigungen.

: Je nachdem, wie stark das Fahrzeug beladen wird, müsst ihr gegebenenfalls den Reifendruck anpassen. Achtet außerdem auf das Reifenprofil und mögliche Beschädigungen. Öl, AdBlue und Kühlmittel : Checkt, ob euer Auto ausreichend befüllt ist oder ob noch nachgefüllt werden muss. Nur so könnt ihr einen Motorschaden verhindern. Gleiches gilt für AdBlue bei Dieselfahrzeugen.

: Checkt, ob euer Auto ausreichend befüllt ist oder ob noch nachgefüllt werden muss. Nur so könnt ihr einen Motorschaden verhindern. Gleiches gilt für AdBlue bei Dieselfahrzeugen. Licht und Sicht : Funktioniert der Scheinwerfer? Ist die Windschutzscheibe sauber und unbeschädigt? Kontrolliert dabei auch die Scheibenwischer und die Wachdüsen.

: Funktioniert der Scheinwerfer? Ist die Windschutzscheibe sauber und unbeschädigt? Kontrolliert dabei auch die Scheibenwischer und die Wachdüsen. Batterie : Sie ist besonders bei sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen fehleranfällig. Damit sie nicht ausgerechnet im Urlaub Probleme macht, solltet ihr sie regelmäßig überprüfen lassen.

: Sie ist besonders bei sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen fehleranfällig. Damit sie nicht ausgerechnet im Urlaub Probleme macht, solltet ihr sie regelmäßig überprüfen lassen. Inspektion: Falls die nächste Inspektion ansteht, überlegt, diese vor der Abreise in den Urlaub durchzuführen.

Fahrzeugcheck nach dem Urlaub

Selbst der schönste Urlaub geht einmal zu Ende – dann ist es Zeit, das Fahrzeug wieder für den Alltag vorzubereiten. Auch hier gibt der ADAC eine Reihe von Empfehlungen:

Fahrzeug leeren : Damit das Fahrzeug nicht unnötig schwer ist und damit mehr Sprit verbraucht, sollte jegliche Urlaubsausstattung wie Dachboxen und Fahrradträger wieder entfernt werden. Gerade Dachboxen können für einen 20 Prozent höheren Verbrauch sorgen.

: Damit das Fahrzeug nicht unnötig schwer ist und damit mehr Sprit verbraucht, sollte jegliche Urlaubsausstattung wie Dachboxen und Fahrradträger wieder entfernt werden. Gerade Dachboxen können für einen 20 Prozent höheren Verbrauch sorgen. Reifendruck und Fahrzeuglicht : Je nach Gewicht eurer Beladung habt ihr den Reifendruck und euer Fahrzeuglicht auf das neue Gewicht eingestellt. Nach der Reise wird das Auto wieder leichter. Gegebenenfalls müsst ihr hier einmal nachjustieren.

: Je nach Gewicht eurer Beladung habt ihr den Reifendruck und euer Fahrzeuglicht auf das neue Gewicht eingestellt. Nach der Reise wird das Auto wieder leichter. Gegebenenfalls müsst ihr hier einmal nachjustieren. Fahrzeug auf Schäden überprüfen : Falls es im Urlaub zu Schäden am Lack gekommen ist, solltet ihr sie umgehend ausbessern, damit kein Rost entstehen kann.

: Falls es im Urlaub zu Schäden am Lack gekommen ist, solltet ihr sie umgehend ausbessern, damit kein Rost entstehen kann. Flüssigkeiten nachfüllen: Durch die vermehrte Fahrzeugnutzung könnten die Fahrzeugflüssigkeiten nicht mehr ausreichend befüllt sein. Kontrolliert diese, damit ihr im Fall der Fälle nicht böse überrascht werdet.

