Punkte in Flensburg: So schlecht wird bei euch wirklich gefahren

Punkte in Flensburg sammeln manche Autofahrer viel zu emsig – vor allem ein Bundesland fällt unangenehm auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Rücksichtslose Autofahrer? Brandenburg führt Punkte-Ranking an

Sind Brandenburger wirklich die schlechtesten Autofahrer Deutschlands? Ganz so viel lässt sich aus der Untersuchung der Versicherung Allianz Direct nicht ablesen. Klar ist aber: Pro 1.000 Autofahrer werden nirgendwo anders mehr Punkte in Flensburg gesammelt. Das Bundesland kommt auf einen stattlichen Schnitt von 132,86 Punkten in 2023.

Anzeige

Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Rheinland-Pfalz mit 125,56 und Hamburg als erster Stadtstaat mit 113,98 Punkten. Trotz wiederkehrender Stau-Hotspots landet beispielsweise Nordrhein-Westfalen im Mittelfeld. Die eigentliche Überraschung ist aber die Bundeshauptstadt Berlin: Mit nur 73,62 Punkten pro 1.000 Autofahrer kriegen die Hauptstädter im deutschlandweiten Vergleich die wenigsten Punkte. Das großstädtische Stauchaos kann wohl auch seine guten Seiten haben.

In der Grafik seht ihr die gesamte Verteilung mit allen 16 Bundesländern:

Der Blick auf die Punkte pro 1.000 Autofahrer zeigt Brandenburgs unrühmlichen ersten Platz eindeutig. (© Allianz Direct)

Was die Untersuchung von Allianz Direct ebenfalls zeigt, ist, wie diese Platzierung – zumindest teilweise – zustande kommen dürfte. Denn Brandenburg und Rheinland-Pfalz landen auch bei den Geschwindigkeitsverstößen auf den vorderen beiden Plätzen.

Anzeige

Schlechter ÖPNV = viele Punkte in Flensburg?

Erst kürzlich ist Brandenburg bei einer anderen Auswertung ebenfalls weit vorne gelandet: Der Umfrage des Fahrgastverbands Allianz pro Schiene zufolge, fühlen sich 45 Prozent der Brandenburger beim ÖPNV abgehängt. Sie gaben an, nicht auf gute Anbindung mit Bus oder Bahn zugreifen zu können – und landen damit nach Sachsen-Anhalt (48 Prozent) auf dem zweiten Platz.

Ein Zusammenhang ist zwar nicht zwingend, aber auch nicht unwahrscheinlich. Rheinland-Pfalz landet bei der ÖPNV-Umfrage im Mittelfeld. Die Großstädte Hamburg und Berlin belegen die beiden letzten Plätze, haben im Umkehrschluss also den besten ÖPNV. Zumindest bei Berlin passt das auch wieder zur Punktestatistik in Flensburg.

Die Auswertung von Allianz Direct basiert auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Die Angaben zur Zahl der Autofahrer basieren auf der Menge der Führerscheine laut KBA und wurden darauf aufbauend geschätzt.