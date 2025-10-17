QR-Code auf dem eigenen Handy scannen – so geht es ohne zweites Gerät

QR-Codes lassen sich mittlerweile für verschiedene Zwecke einscannen, etwa um eine bestimmte Webseite auf dem Smartphone zu öffnen, sich im WLAN einzuloggen, Tickets vorzuzeigen oder Apps herunterzuladen. Der Code wird mit einer Handy-Kamera eingescannt. Wie sieht es aber aus, wenn der QR-Code auf dem Smartphone-Bildschirm angezeigt wird? Wie kann man ihn ohne ein zweites Smartphone einscannen?

Habt ihr einen QR-Code auf dem Handy-Bildschirm, müsst ihr nicht zwingend nach einem zweiten Smartphone oder Tablet suchen. Man kann den Code auch auf dem gleichen Gerät auslesen und öffnen.

QR-Code auf dem eigenen Smartphone-Display als Bild auslesen

So scannt man einen QR-Code ohne ein zweites Gerät ein:

Zunächst sorgt ihr dafür, dass der QR-Code als Bild auf eurem Smartphone vorliegt. Erstellt also einen Screenshot von der Webseite oder App, bei der der QR-Code angezeigt wird (Anleitung für Android | Anleitung für iPhone). Wird der QR-Code bereits als Bild angezeigt, etwa auf einer Webseite, reicht es auch, wenn ihr den Finger länger darauf haltet und dann die Browser-Funktion zum Herunterladen des Bilds nutzt. Verlasst nun die entsprechende Anwendung. Ruft stattdessen die Google-Fotos-App oder Google Lens auf. Am iPhone ist die Google-Lens-Funktion etwas versteckt. Tippt auf die „Lens“-Option in der Google-App. Der QR-Code aus dem Bild auf dem Smartphone wird dadurch automatisch ausgelesen und die Funktion dahinter gestartet.

Android-Nutzer können auch einfach die „Circle to Search“-Funktion verwenden. Wird der QR-Code auf dem Display angezeigt, haltet ihr euren Finger in den unteren, mittleren Bildschirmbereich, bis die Funktion aktiviert wird. Danach kreist ihr den QR-Code mit dem Finger ein und der Inhalt wird ausgelesen.

Tipp: Manche Hersteller-Galerien haben ebenfalls eine „QR-Code scannen“-Funktion. Dann reicht es, das Bild in der Galerie-App zu öffnen und den Code anzutippen beziehungsweise länger gedrückt zu halten. Das klappt zum Beispiel in der Google-Fotos-App.

QR-Code auf dem iPhone-Display auslesen

iOS-Nutzer können anstelle der Google-Lösung auch auf die vorinstallierte Fotos-App zurückgreifen. Das geht ab iOS15:

Dazu öffnet man das Bild mit dem QR-Code in der iOS-Fotos-App. Danach wählt man die Option „Live Text“. Anschließend kann man verschiedene Funktionen hinter dem Code aufrufen und zum Beispiel Inhalte daraus kopieren oder einen Link öffnen.

Alternativ öffnet ihr das Bild mit dem QR-Code in der Fotos-App. Tippt dann auf das Foto. Unten rechts erscheint ein Symbol mit einem Rahmen und drei Strichen in der Mitte. Einmal angetippt, öffnet sich ein neues Menü, mit dem ihr das Ziel des QR-Codes ansteuern könnt, um es zum Beispiel in Safari zu öffnen.

Daneben gibt es auch Browser-Dienste, die den QR-Code ohne Kamera direkt auf dem Smartphone einlesen. Dort könnt ihr die Bilddatei einfach hochladen und QR-Codes ohne App und Kamera auslesen. Nutzt dafür zum Beispiel diese Gratis-Dienste:

Es gibt auch diverse QR-Code-Scanner-Apps für Android und iPhone, die nicht nur Codes über die Handy-Kamera lesen, sondern gespeicherte Bilder. Die entsprechende Funktion findet sich hier Bezeichnungen wie „Bild scannen“. Das geht zum Beispiel mit dem „QR & Barcode-Scanner“ für Android und iOS.