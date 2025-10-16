QR-Code-Generator von Google: So erstellt ihr ganz einfach euren eigenen Code

Ob für Google-Bewertungen, Websites oder WLAN-Zugänge – mit dem kostenlosen QR-Code-Generator von Google erstellt ihr in Sekunden euren individuellen Code.

Vorteile von QR-Codes: schneller Zugriff per Scan

QR-Codes sind längst Alltag: Sie führen direkt zu Websites, öffnen Menüs oder helfen beim Teilen von Kontakten. Ihr könnt sie auch für Google-Dienste nutzen, etwa, um Kunden direkt zu eurer Google-Bewertung zu leiten.

Mit dem Google QR-Code-Generator erstellt ihr euren individuellen QR-Code kostenlos, schnell und ohne zusätzliche App. Ihr könnt ihn direkt im Google Chrome Browser aufrufen.

So funktioniert der Google QR-Code-Generator

Der Generator ist direkt in Google Chrome integriert. Öffnet einfach den gewünschten Link und klickt mit der rechten Maustaste auf die Seite. Wählt dann „QR-Code für diese Seite erstellen“.

Euer persönlicher QR-Code erscheint sofort. Ihr könnt ihn:

herunterladen , um ihn auf Flyern oder Webseiten zu platzieren

, um ihn auf Flyern oder Webseiten zu platzieren teilen , zum Beispiel über E-Mail oder Messenger

, zum Beispiel über E-Mail oder Messenger oder einfach ausdrucken, damit Kunden ihn mit dem Smartphone scannen können.

QR-Code erstellen: Klappt das auch mit dem Smartphone?

Den integrierten Google QR-Code-Generator findet man nur in der Desktop-Version von Google Chrome. In der mobilen App von Chrome lässt sich kein QR-Code über das Kontextmenü („Rechtsklick“) erzeugen.

Es gibt aber eine einfache Alternative: Öffnet die gewünschte Seite auf eurem Smartphone in Chrome, tippt auf die drei Punkte oben rechts und wählt „Desktopwebsite“. Dann erscheint in vielen Fällen die Option „QR-Code für diese Seite erstellen“.

Mehr Bewertungen, mehr Kundschaft: warum sich ein QR-Code lohnt

Ein QR-Code kann helfen, mehr Google-Bewertungen zu bekommen, ganz ohne umständliche Links oder Sucherei. Platziert den Code gut sichtbar an Orten, an denen Kunden mit euch in Kontakt kommen: auf Rechnungen, Flyern, Verpackungen oder im Eingangsbereich eures Geschäfts.

Bewertungen bei Google Maps sind entscheidend, um mehr Kundschaft zu gewinnen. Sie beeinflussen nicht nur, wie hoch euer Unternehmen in den Suchergebnissen erscheint, sondern auch, ob potenzielle Kunden euch Vertrauen schenken.

So erstellt ihr einen QR-Code für mehr Google-Bewertungen

Öffnet euren Unternehmenseintrag bei Google Maps. Klickt auf „Bewertung schreiben“ und kopiert den Link. Öffnet den Google QR-Code-Generator. Fügt den Link ein und speichert den Code.

Kunden können so mit einem Scan direkt ihre Bewertung abgeben, einfach und effektiv.

Wie kann man einen QR-Code noch als Unternehmen nutzen?

Ein QR-Code bringt Unternehmen viele Vorteile über Bewertungen hinaus. Er bietet eine niedrige Einstiegshürde, wodurch Interessierte mit einem einzigen Scan direkt auf eine Website, ein Formular oder ein Angebot geführt werden.

Außerdem unterstützt er Kontakt- und Dialogaufbau, etwa durch Weiterleitung zu Newsletter-Anmeldungen, Kontaktformularen oder Social-Media-Seiten. Schlussendlich fungiert er als Brücke zwischen analog und digital und verbindet klassische Werbemittel mit Online-Angeboten.