Radwechsel ohne Werkstatt: Amazon verkauft Werkzeugset von Goodyear zum Schleuderpreis

Der Herbst rückt näher und jetzt ist der ideale Zeitpunkt, eure Fahrzeuge mit Winterreifen auszustatten. Bei Amazon gibt es ein 11-teiliges Set von Goodyear inklusive praktischem Drehmomentschlüssel zu einem sehr guten Preis. Damit könnt ihr den Reifenwechsel einfach und ohne Aufwand selbst ausführen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Damit ihr den anstehenden Radwechsel bei eurem Auto selber durchführen könnt, braucht ihr das passende Werkzeug. Amazon hat ein aktuell ein Set von Goodyear mit allem, was Ihr für den sicheren Radwechsel benötigt, stark reduziert im Angebot. Das Set bekommt ihr bei Amazon gerade statt 129 Euro UVP für nur 63,51 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Das Angebot gilt jedoch nur für Prime-Mitglieder während der Amazon Prime Days. Regulär kostet das Modell mindestens 85 Euro inklusive Versand bei anderen Händlern, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Goodyear Radwechselset, 11-teilig Werkzeug-Set für einen schnellen und professionellen Reifenwechsel am PKW. Der Radwechsel kann damit selbst und ohne Werkstatt vorgenommen werden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:45 Uhr

Anzeige

Lohnt sich der Kauf des Radwechsel-Sets?

Kunden loben die Robustheit, Verarbeitung und hohe Qualität

Guter Preis und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

z. T. Probleme bei der Drehmomenteinstellung

Das Set besteht aus insgesamt 11 Teilen, die allesamt für einen erfolgreichen Radwechsel benötigt werden. Neben einem hochwertigen Drehmomentschlüssel bekommt ihr einen 3-teiligen Steckschlüssel-Satz mit Kunststoff-Ummantelung, um Kratzer bei Alufelgen zu vermeiden, eine Stahlbürste und 4 Ventilkappen mit Reifenmarkierung. Das Ganze befindet sich in einer robusten Aufbewahrungsbox für die sichere Lagerung und schnelle Griffbereitschaft.

Dank des mitgelieferten Drehmomentschlüssels können die Radmuttern mit genau der richtigen Kraft angezogen werden, was den sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer der Räder garantiert.

Fazit: Gut verarbeitet & sinnvoll ausgestattet

Über 300 Kunden haben bei Amazon ihre Bewertung hinterlassen und vergeben gute 4,5 von 5 Sternen. Gelobt werden vor allem die hochwertige Verarbeitung und sinnvolle Ausstattung des Bundles. Das Set ist daher eine tolle Möglichkeit, sich preiswert und gut ausgestattet für bevorstehende Reifenwechsel zu rüsten. Vor allem der Drehmomentschlüssel ist ein wichtiger Bestandteil und sorgt für eine sichere Fahrt. Der Tragekoffer bietet Platz für alle Teile und macht das Set leicht transportierbar.

Goodyear Radwechselset, 11-teilig jetzt ab 63,51 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:45 Uhr

Anzeige

Eigenschaften

Drehmomentschlüssel (42–210 Nm)

1/2″ (ca. 1,27 cm) Antrieb und ca. 12,5 mm Verlängerung

3-teiliger Steckschlüssel-Satz mit Kunststoff-Ummantelung (ca. 17/19/21 mm)

Hochfester Chrom-Vanadium-Stahl

Hochwertige Stahlbürste zur gründlichen Reinigung

4 Ventilkappen mit Reifenmarkierung

Robuste Aufbewahrungsbox für sichere Lagerung und schnelle Griffbereitschaft

Ihr braucht auch noch den passenden Wagenheber dazu? Dann hat Amazon auch das passende Angebot für euch parat:

Goodyear Rangierwagenheber Statt 129 Euro UVP: Rangierwagenheber bis 3 Tonnen. Besonders geeignet ist das Gerät für größere PKW, Kleintransporter und SUV. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 06:51 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.